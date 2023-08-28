الإثنين 28 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مجلس النواب الليبي يعقد جلسة طارئة لمناقشة لقاء المنقوش مع وزير خارجية الاحتلال

لقاء نجلاء المنقوش
لقاء نجلاء المنقوش مع وزير خارجية دولة الاحتلال، فيتو

دعت رئاسة مجلس النواب الليبي، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة بمقر المجلس في مدينة بني غازي مساء اليوم لمناقشة لقاء وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلية، إيلي كوهين.

جلسة في البرلمان الليبي لمناقشة لقاء نجلاء المنقوش وكوهين

وجاء في بيان مجلس النواب الليبي:" تناقش الجلسة الجريمة القانونية والأخلاقية المرتكبة في حق الشعب الليبي وثوابت الوطنية من خلال لقاء وزيرة خارجية الحكومة منتهية الولاية ووزير خارجية العدو الصهيوني".

وفي وقت سابق من اليوم دعت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليبي، لتوقيع أشد العقوبات على وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش على خلفية لقائها سرا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وأعربت لجنة الخارجية عن استهجانها لتصرفات حكومة الوحدة الوطنية، "التي تهدف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة من أجل البقاء في السلطة من خلال تقديم التنازلات على حساب الثوابت الوطنية ومخالفة القوانين الليبية".

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بلاغ للنائب العام ضد وزيرة الخارجية

ودعا مجلس النواب، النائب العام إلى ضرورة التحقيق في الواقعة، واعتبار هذا البيان بلاغا مقدما ضد وزيرة الخارجية، وكل من تورط بهذا الفعل سواء بالموافقة أو الترتيب وموافاة مجلس النواب بالنتائج بأسرع وقت.
وأشار مجلس النواب إلى أن اللقاء "يعد انتهاكا خطيرا وعملا يجرمه القانون الليبي وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1957 الذي ينص صراحة على حظر وتجريم التطبيع أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع العدو الصهيوني".

وأصدر رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس الأحد، قرارا بوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.

وجاء القرار رقم 368 لسنة 2023 على خلفية لقاء المنقوش في روما قبل أسبوع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.
 

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مجلس النواب الليبي بني غازي لقاء نجلاء المنقوش وكوهين نجلاء المنقوش كوهين

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