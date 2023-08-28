نتنياهو يهدد قادة حماس بالاغتيال.. رعب إسرائيلي من تنامي القدرات العسكرية للحركة.. والعاروري يرد على رئيس حكومة الاحتلال بالسلاح

على الرغم من أزمات الداخل التي تعاني منها حكومة بنيامين نتنياهو عقب إقرار تعديلات قوانين السلطة القضائية والحديث عن استمرار الإضرابات داخل جيش الاحتلال وهو الأمر الذي أثار مخاوف قادة الاحتلال من تقليص قدرات الجيش الإسرائيلي، مما يثير الذعر من شن هجمات خارجية على إسرائيل من قبل حزب الله وحماس، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي هدد قادة حركة حماس بالاغتيال وعلى رأس القائمة صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة ورئيس مكتبها في الضفة الغربية.

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صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس



وصالح العاروري القيادي بالحركة يبلغ من العمر 57 عاما، هو قيادي سياسي وعسكري فلسطيني، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ساهم بتأسيس الجناح العسكري لحماس في الضفة كتائب القسام، اعتقل وقضى نحو 15 عاما في سجون الاحتلال، ثم تم إبعاده عن الأراضي الفلسطينية، ويعيش حاليا في لبنان.

رعب إسرائيلي من تنامي قدرات حركة حماس في مجال الطيران المسير

وجاء تهديد نتنياهو بعد أيام من حديث الصحف الإسرائيلي عن تنامي قدرات حركة حماس خلال الأونة الأخيرة وتطوير نظام الطائرات المسيرة، حيث أثارت حادثتا إطلاق طائرتين مسيرتين من قطاع غزة، نحو إسرائيل، الأسبوع الماضي في أقل من 24 ساعة، وتصدت القبة الحديدية لهما، حالة من الغضب والجدل في الأوساط السياسية والشعبية في إسرائيل.

وعبر عدد من الخبراء والقادة الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين، في تصريحات ومقابلات إذاعية، عن غضبهم من تطور قدرات حركة "حماس" في مجال الطيران المسير، والذي يتضح يومًا بعد يوم.

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وانتشرت مقاطع مصورة لطائرات مسيرة قالت إسرائيل إنها انطلقت من قطاع غزة، نحو مناطق غلاف غزة وما بعدها، مؤكدة أن القبة الحديدية اعترضتها وأسقطتها.

وبحسب قناة "i24news" الإسرائيلية، فعل الجيش الإسرائيلي منظومة "القبة الحديدية"، الأسبوع الماضي لاعتراض طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة، في حادث يتكرر لليوم الثاني على التوالي.

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أنه لليوم الثاني على التوالي، اعترضت القبة الحديدية طائرة مسيرة أطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة، ويقول سكان التجمعات الإسرائيلية المحيطة بغزة إنه لم يتم إطلاق أي إنذار.



تطور القدرات العسكرية لحماس



ولفتت صحيفة "معاريف" إلى أن حركة حماس تعمل على تحسين قدراتها في استخدام الطائرات المسيرة، وتختبر ردود الفعل الإسرائيلية عليها.

وسبق وأن فجر مسئول عسكري إسرائيلي مفاجأة من العيال الثقيل بأن جيش الاحتلال ليس مستعدا للدخول في أي حرب.

وجاءت تصريحات المسؤول الإسرائيلي في الوقت الذي تحدث فيه جيش الاحتلال عن أزمات ضربت صفوفه عقب امتناع آلاف الضباط والطيارين عن أداء الخدمة العسكرية عقب إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية الذي أثار احتجاجات عارمة ضد حكومة نتنياهو.



تهديدات نتنياهو باغتيال قادة حماس



وجاءت تهديدات نتنياهو الذي أطلقها اليوم الأحد خلال جلسة الحكومة على خلفية الاتهامات المستمرة لحركة حماس بالوقوف خلف سلسلة الهجمات من الضفة الغربية، حيث أوضح نتنياهو أن قيادات الحركة مختبئون تحسبا لأي اغتيالات، مشيرا إلى أن إسرائيل تعرف جيدا سبب اختفاء صالح العاروري ورفاقه.

وقال نتنياهو "أنا استمع جيدا لتصريحات العاروري من لبنان.. ليس من قبيل الصدفة أنه مختبئ.. سيدفع الثمن كاملا".

صالح العاروري، فيتو

العاروري يرد على نتنياهو بالبدلة العسكرية والسلاح

وردا على تهديدات نتنياهو نشر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري صورة له بالبدلة العسكرية حاملا سلاحه.

ولفتت التقارير العبري إلى أن العاروري شكل خلال الأسبوع الأخير هدفا للمسؤولين الأمنيين في إسرائيل والإعلام الإسرائيلي، بزعم أنه يقف وراء موجة العمليات في الضفة الغربية وخاصة العمليات الأخيرة في حوارة والخليل.

في المقابل، ردت حركة حماس على تهديدات نتنياهو، مشددة على أن "تهديدات الاحتلال باغتيال قادة المقاومة لن ترهب شعبنا وأي حماقة ستواجه بقوة وحزم".

ومن ناحيته، قال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، إننا "نحذر نتنياهو من ارتكاب أي حماقة باستهداف القائد الشيخ صالح العاروري أو أي من قيادة المقاومة".

وشدد رضوان على أن "ارتكاب العدو أي حماقة باستهداف قيادة المقاومة سيكون وبالا عليه والرد سيكون غير مسبوق، ولن نمرر أي جريمة بحق المسجد الأقصى أو قيادة المقاومة أو أبناء الشعب الفلسطيني.