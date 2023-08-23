نهاية زمن مرتضى منصور في الزمالك.. 12 بطولة كرة قدم في 3 ولايات للمستشار.. كوماندوز اليد يكتبون تاريخًا من الإنجازات

مرتضى منصور، أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، لن يترشح لانتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وأكد أشرف صبحي في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة، أن مرتضى منصور أكد له عدم ترشحه في الانتخابات القادمة لنادي الزمالك من أجل اختيار مجلس إدارة جديد، قائلا: "نشكر مجلس إدارة الزمالك الوطني المحترم الذي استقال عن طيب خاطر، وفضل المصلحة العامة عن المصلحة الشخصية، اللجنة التنفيذية مهمتها الدعوة لإجراء انتخابات الزمالك، ومن يريد الترشح فليترشح ليتكون مجلس إدارة جديد وحتى تكوين المجلس سندعم الزمالك بكل ما نستطيع".

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يذكر أن الوزارة كانت قد قررت تكليف اللجنة الثلاثية المكونة من: اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي المدير التنفيذي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا النشاط الرياضي، بإدارة شئون النادي، وذلك عقب استقالة المجلس السابق بالكامل من منصبه، لحين إجراء الانتخابات القادمة في أقرب جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

3 ولايات لـ مرتضى منصور في الزمالك

نجح مرتضى منصور في ولايته الأولى فى انتخابات رئاسة نادي الزمالك يوم 29 مارس 2014، ثم نجح فى الفوز برئاسة النادي مرة أخرى يوم 25 نوفمبر 2017، ثم بدء ولايته الثالثة يوم 12 فبراير 2022 قبل أن تنتهي باستقالته من منصبه وتبعه مجلس الإدارة.

مرتضى منصور، فيتو

بطولات الزمالك في عهد مرتضى منصور

وتستعرض "فيتو" بطولات الزمالك فى عهد مرتضي منصور حيث جاءت كالتالي:

الدوري المصري الممتاز

حصد الزمالك لقب الدوري مرتين تحت قيادة مرتضى منصور، كان أولهما في موسم 2014 / 2015 تحت قيادة البرتغالي فيريرا بعدما تصدر ترتيب المسابقة المحلية برصيد 87 نقطة بفارق 8 نقاط عن منافسه الأهلي، قبل أن يكرر نفس الإنجاز الموسم الماضي تحت قيادة نفس المدرب، كما حقق الأبيض لقب الدوري في موسم 2021 / 2022 إلا أن التتويج جاء تحت قيادة اللجنة المعبنة بقيادة حسين لبيب وقتها، لتنسب البطولة إلى لبيب.

تتويج الزمالك بلقب الدوري، فيتو

كأس مصر

حقق الفريق الأبيض لقب بطولة كأس مصر 5 مرات في عهد مجلس مرتضي منصور، البداية كانت بتتويجه بالكأس على حساب سموحة عام 2014 بعدما تغلب عليه 1-0 في النهائي بقيادة مدربه السابق أحمد حسام ميدو.

أما ثاني ألقابه في كأس مصر كان على حساب الأهلي بعدما تغلب عليه 2-0 عام 2015 بقيادة مدربه البرتغالي "فيريرا".

وعاد الفارس الأبيض ليتوج بكأس مصر للمرة الثالثة في عهد مرتضي منصور عام 2016 بعدما تغلب على الأهلي 3-1 في المباراة النهائية، وكان يقود الفريق وقتها مؤمن سليمان.

وحصد الزمالك كأس مصر للمرة الرابعة في عهد مجلس مرتضى منصور علي حساب سموحة في عام 2019 بعدما تغلب عليه بنتيجة 5 – 4 بركلات الترجيح، وكان يقود الزمالك وقتها المدرب خالد جلال.

كما نجح الزمالك في التتويج بكأس مصر نسخة 2020 / 2021، بفوزه على غريمه التقليدي الاهلي 2-1 في ملعب استاد القاهرة الدولي.

كأس السوبر المحلي

حصد الزمالك لقب السوبر المصري مرتين في عهد مرتضى منصور، أولهما تحت قيادة المدير الفني محمد حلمي الذي توج باللقب أمام النادي الأهلي في المباراة التي جمعتهما في 10 فبراير 2017 بالإمارات، حيث فاز الفارس الأبيض 3 – 1 بركلات الترجيح.

ثم تكرر فوز الزمالك بكأس السوبر المحلي في موسم 2019 / 2020 على حساب الأهلي، بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3 عقب التعادل 0–0 في الوقت الأصلي من المباراة التي جمعتهما يوم 20 فبراير 2020 على ستاد محمد بن زايد ف يالإمارات.

الكونفدرالية الأفريقية

توج الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه في عهد مرتضى منصور بعدما تغلب علي فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 5 – 3 بركلات الترجيح، بعدما تبادل الفريقين الفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1- 0.

السوبر الأفريقي

توج الفريق الأبيض بلقب السوبر الأفريقي عام 2020 بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بالدوحة.

دوري أبطال أفريقيا

ووصل نادي الزمالك مع مرتضى منصور لنهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2016 و2020 لكنه خسر النهائي الأول على يد صن داونز الجنوب إفريقي والنهائي الثاني على يد غريمه التقليدي النادي الأهلي.

كأس السوبر المصري السعودي

توج نادي الزمالك بكأس السوبر المصري السعودي بعد أن نجح في الفوز على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف.

بطولات الزمالك في الألعاب الجماعية مع مرتضى منصور

حقق فريق كرة اليد نجاحا باهرا في عهد مرتضى منصور، بالفوز بلقب الدوري 4 مرات بجانب لقب كأس مصر وكأس السوبر في العام الماضي 2022، كما حصدوا لقب دوري أبطال إفريقيا 4 مرات وثلاثة ألقاب لبطولة أفريقيا أبطال الكؤوس وثلاثة بطولات في السوبر الإفريقي.

فريق كرة اليد بنادي الزمالك، فيتو

وفي الكرة الطائرة نجح الزمالك في الفوز بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي وحصدت السيدات بطولة الكأس، فيما فاز فريق كرة السلة بلقب الدوري عام 2019.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد قررت تكليف اللجنة الثلاثية المكونة من: اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي المدير التنفيذي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا النشاط الرياضي، بإدارة شئون النادي، وذلك عقب استقالة المجلس السابق بالكامل من منصبه، لحين إجراء الانتخابات القادمة في أقرب جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.



اللجنة الثلاثية تتسلم رسميا نادي الزمالك،فيتو

عقدت لجنة من وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع اللجنة الثلاثية لتسليمها مهام عملها بالقلعة البيضاء.

وتسلمت اللجنة الجديدة بنادي الزمالك مهام عملها في نادي الزمالك، بعدما أعلنت وزارة الشباب والرياضة أسماء الثلاثي.

وبدأت اللجنة الثلاثية مهام عملها، ومن المقرر أن تعقد اللجنة الثلاثية اجتماعًا بعد تسلم المهمة مباشرة.

من ناحيته قال اللواء حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك: "أطمئن جمهور الزمالك، واحنا جايين لكي نعمل لنادي الزمالك من أجل أعضائه وجماهيره".

وتابع موسى في تصريحات خاصة لـ"فيتو": تلقيت اتصالات عديدة من رموز النادي وأكدوا دعمهم لي وللنادي ولجمهور الزمالك والفريق.

وأوضح أن كافة أزمات الزمالك في خطة المجلس الجديد وإمكانية حلها خاصة أزمة القيد.. وقريبًا سنسمع أخبارا جيدة بشأن التجديد لـ أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح نجمي الفريق الأبيض.

وأعلن مسؤولو وزارة الشباب والرياضة رسميًّا أسماء اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد استقالة مجلس الإدارة.

أسماء لجنة الزمالك المؤقتة

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة (باعتبارها الجهة الإدارية المختصة) قرارًا يتضمن تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي لإدارة النادي، حيث ضمت كلًّا من:

- اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي مديرا تنفيذيا.

- أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا.

- أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي.