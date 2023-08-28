الكرة الطائرة، بيبرس يكشف آخر استعدادات منتخب مصر لبطولة أفريقيا

الكرة الطائرة، عقد تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورئيس بعثة المنتخب الوطني المشارك في البطولة الأفريقية التى تحتضنها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر المقبل اجتماعا مطولًا مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الإيطالي فلافيو جيونيلي تم خلاله مناقشة عدد من الملفات أهمها الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية لجميع عناصر المنتخب.

وكشف المدرب الإيطالي خلال الاجتماع عن طموحه وهدفه من المشاركة في البطولة وتعهد على اللعب من أجل المنافسة والفوز باللقب الأفريقي.

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اختيارات جيدة لعناصر المنتخب

وكما أوضح تامر بيبرس خلال تصريحاته الإعلامية اليوم الاثنين أن المدرب الإيطالي أكد ثقته التامة في اختياراته لجميع عناصر منتخب مصر وأكد أنه اختار الأنسب والأفضل لهذه المرحلة وتم اختيار 14 لاعبًا للقائمة الدولية عن قناعة شخصية بالاتفاق الكامل مع أفراد الجهاز الفني.

وأوضح مدرب المنتخب أن تواجد البطولة في مصر يزيد من طموح الفراعنة للفوز باللقب الأفريقي.

وكشف المدرب الإيطالي خلال اجتماعه برئيس البعثة أنه حرص خلال اختياراته القائمة على ضرورة تواجد عنصر الشباب أمثال سيف عابد وعبد الرحمن سعودي وأشرف اللقاني ومحمد رمضان مؤكدًا ان هؤلاء المجموعة ستكون من العناصر الأساسية في المرحلة المقبلة ولابد من ضمهم للاستفادة من خبرات اللاعبين الكبار في المنتخب.

باب المنتخب مفتوح أمام اللاعبين

وكشف الخواجة خلال الاجتماع الهام برئيس البعثة أن الباب مفتوح أمام جميع اللاعبين للإنضمام للمنتخب الأول خصوصًا اللاعبين صغار السن المتميزين في منتخبات الشباب والناشئين لأن هدفنا تنفيذ خطة مجلس الإدارة برئاسة المهندس ياسر قمر منذ اللحظة الأولى والتى تهدف لعملية الإحلال والتجديد في دماء المنتخب وطبقًا للاستراتيجية التي وضعها المجلس.

وقال تامر بيبرس إن المدرب الإيطالي منظم ويعمل باحترافية شديدة وأكد أن الهدف واحد هو الحصول على البطولة الأفريقية والمضي قدمًا في الطريق للوصول للأولمبياد بباريس 2024

كما أشاد المدرب الإيطالي بمساندة مجلس إدارة الاتحاد بالكامل للجهاز الفنى واللاعبين.

ووجهة تامر بيبرس الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤكدًا دعم الوزير القوى وتواصله المستمر معه بشكل شخصي يوميًا للاطمئنان على المنتخب والاستعدادات متمنيًا للفراعنة التوفيق وتحقيق اللقب الغائب.

ورفع الجهاز الفني لفراعنة الطائرة بقيادة الإيطالي فلافيو جيونيلي حالة الطوارئ القصوى في الصفوف قبل أيام قليلة من استضافة مصر للبطولة الأفريقية التى ستقام بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وأعلن الجهاز الفني القائمة النهائية التي ستمثل مصر في البطولة وضمت كلا من: أشرف اللقاني واحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.