مسلسل التدخلات الفنية عرض مستمر في اتحاد الكرة الطائرة

الكرة الطائرة، حلقة جديدة من مسلسل التدخلات في عمل الأجهزة الفنية داخل اتحاد الكرة الطائرة، بطلها هذه المرة هو حسن عابد القائم بأعمال المدير التنفيذي، ونجله سيف لاعب الزمالك.

تدخلات في تشكيل الأجهزة الفنية

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة الطائرة، أن هناك حالة من الاستياء سيطرت على الإيطالي فلافيو جيونيلي المدير الفني للمنتخب، بسبب تدخلات حسن عابد المدير التنفيذي في القرارات الفنية بمساعدة رئيس الاتحاد المهندس ياسر قمر.

وقالت إن حسن عابد القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد يمارس كل أنواع الضغوط من أجل ضم نجله سيف لقائمة منتخب الرجال المقرر مشاركتها في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالقاهرة.

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سيف عابد يثير أزمة في المنتخب

ويلعب سيف عابد في مركز 2، وهو المركز الذي يشغله كل من أحمد صلاح لاعب الأهلي ورضا هيكل لاعب الزمالك، والطبيعي أن يتم اختيار اللاعبان وضمهما لقائمة المنتخب.

ويأتي التدخل من خلال الضغط على المدير الفني للمنتخب من أجل اختيار 3 لاعبين في هذا المركز على أن يكون اللاعب الثالث هو سيف نجل حسن عابد القائم بأعمال المدير التنفيذي.

وأبلغ المدير الفني الإيطالي مجلس الإدارة غضبه وانزعاجه من التدخلات في عمل الجهاز الفني، مهددا بالاستقالة حال استمرت تلك التدخلات.

واقعة مؤسفة في اتحاد الكرة الطائرة

وشهد اتحاد الكرة الطائرة واقعة مؤسفة مؤخرا حين أعلن المدير الفني الأسبق جيدو فيرمولين وجود تدخلات في عمله بعد أيام قليلة من رحيله عن تدريب الفراعنة.

المثير أن واقعة التدخل التي تحدث عنها جيدو فيرمولين كان بطلها أيضا حسن عابد القائم بأعمال المدير التنفيذي ونجله سيف.

منتخب السيدات يتأهل لنهائي أفريقيا

حقق المنتخب الوطني للكرة الطائرة سيدات بقيادة عماد نوار المدير الفني، الفوز اليوم الأربعاء أمام منتخب رواندا بنتيجة (3-0) في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا الوطني للكرة الطائرة غدا الخميس مع الفائز من مباراة الكاميرون وكينيا، وذلك في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ووصل منتخب مصر إلى قبل النهائي بعد الفوز على أوغندا، فيما تأهل منتخب رواندا على حساب الجزائر.