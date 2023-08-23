الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر ورواندا في نصف نهائي بطولة أفريقيا

الكرة الطائرة، يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة سيدات بقيادة عماد نوار المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الأربعاء أمام منتخب رواندا في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ورواندا في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ووصل منتخب مصر إلى قبل النهائي بعد الفوز على أوغندا، فيما تأهل منتخب رواندا على حساب الجزائر.

منتخب الطائرة يفوز على بوروندي

وحقق منتخبنا الوطني الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة (3-0) في إطار منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

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وبهذه النتيجة يختتم منتخب مصر مشاركته في دور المجموعات محققا العلامة الكاملة بالفوز من جميع مبارياته.

مشوار منتخب الكرة الطائرة

وخاض منتخب مصر 5 مباريات في دور المجموعات، بدأت بالفوز على الجزائر في الجولة الأولى، ثم الفوز على مالي في الجولة الثانية، والفوز على الكاميرون في الجولة الثالثة، وذلك قبل الفوز على منتخب نيجيريا في الجولة الرابعة، ثم فوز جديد اليوم أمام منتخب بوروندي.

وفاز المنتخب الوطني لـ الكرة الطائرة سيدات بقيادة عماد نوار المدير الفني، على نظيره الكاميروني بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

منتخب مصر يفوز على مالي

وحقق المنتخب الوطني للكرة الطائرة سيدات بقيادة عماد نوار المدير الفني، الفوز على منتخب مالي بنتيجة (3-0) في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

منتخب الطائرة يفوز على الجزائر

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره الجزائري في الجولة الأولى من دور المجموعات، بثلاثة أشواط نظيفة.

مجموعة منتخب الكرة الطائرة

وكانت قرعة البطولة الأفريقية قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات، مالي والجزائر والكاميرون ونيجيريا وبوروندي.

فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، أوغندا والمغرب وكينيا ورواندا وبوركينا فاسو وليسوتو.

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وتضم قائمة المنتخب 14 لاعبة هن، دعاء الغباشي، دانا شوقي، دعاء محمد، مايا ممدوح، داليا مرشدي، مريم متولي، آية خالد، مي غزال، ندى وليد، آيسل نديم، ندى معوض، سارة أمين، سابين عابد، زينة العلمي.

ويقود المنتخب عماد نوار المدير الفني، ويعاونه سيد طه المدرب العام، ويترأس البعثة وليد قنديل.