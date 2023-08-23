رئيس مياه أسيوط يتفقد مركز الخدمات المجمع لتعزيز الأداء

تفقد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، مركز خدمة العملاء المجمع للاطمئنان على الخدمة المقدمة للمواطنين ومتابعتها بالإضافة لمتابعة خطة العمل والشكاوى والاستجابة السريعة لحلها، كما تواصل مع مجموعة التميز وشحذ همتهم باستكمال المراحل التالية للنهوض بالمركز.

9 مراكز خدمة عملاء



وقال رئيس شركة مياه أسيوط إن الشركة تضم 9 مراكز لخدمة العملاء وهي بـ (مدينة أسيوط، القوصية، صدفا، أبوتيج، ساحل سليم، الغنايم، ديروط، منفلوط، مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد).

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خدمات مراكز خدمة العملاء

ووضح رئيس الشركة اهم الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة العملاء حيث بإمكانها شحن عدادات المياه، بالإضافة إلى توافر منافذ فوري لشحن عدادت المياه بصفة إلكترونية مميكنة، وإتمام الإجراءات الخاصة بتركيب عدادات جديدة أو فصل وحدات أو إضافة وحدات، وعمل فحص للعدادات المعطلة، وإبرام تعاقدات جديدة لعدادات المياه سواء كانت كودي أو تنظيمي، وإستخراج شهادات بيان خدمات المياه والصرف الصحي.

وأضاف رئيس شركة مياه أسيوط، أن جميع المراكز على أتم إستعداد لإستقبال شكاوى العملاء والعمل على حلها في إطار هوية موحدة على مستوى الشركة، مشيدا بكفاءة مراكز خدمة العملاء المزودة بأحدث البرامج من حيث استقبال العملاء وتنظيم دخولهم وميكنة البيانات على الأجهزة، حفاظا على حق العميل وتقنين وضعه بصفه قانونية تضمن محاسبته وفق اللوائح المعمول بها تحت توجهات الشركة القابضة.

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