الإثنين 28 أغسطس 2023
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محافظات

إزالة فورية لـ 14 حالة تعد على أراضي زراعية وبناء مخالف بأسيوط

حملة إزالة بأسيوط،
حملة إزالة بأسيوط، فيتو

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال رصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف وإزالتها في مهدها ومتابعة التعديات التي تم تنفيذها لمنع إعادة التعدي مرة أخرى دون تهاون أو تقاعس لافتًا إلى ‏تطبيق القانون على المخالفين والتصدي للبناء المخالف والعشوائي باتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين. 

إزالة فورية ل14 حالة تعدي 

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم إزالة  ١٤حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف بمراكز القوصية وصدفا والفتح وأسيوط وأبوتيج وحي شرق خلال حملات تم شنها خلال يوم واحد تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الشعب بناءًا على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بتنفيذ إزالة 4 حالات تعدي (بردم حفر لبناء أساس على مساحة قيراط بحوض البلزقلوني ببني يحيى وشدة خشبية لصب سملات الدور الارضي بعزبة روفائيل وبلوك بأرض زراعية على مساحة ٨٥متر بقرية السراقنا وشدة خشبية بقرية الأنصار) فضلًا عن إزالة ٤ حالات بنطاق حي شرق أسيوط حيث تم هدم عقار بدون ترخيص بجوار سور الأزهر وإزالة سقف الدور التاسع علوي بشارع مكرم الله وإزالة حوائط بالدور السادس أعلى عقار بمنطقة نزلة عبداللاه وأعمدة الدور الخامس علوي بعقار بمنطقة الوليدية.

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إزالة 26 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بقرى أسيوط

إزالة 5 حالات تعد على أراضي زراعية ومخالفات بناء بأبنوب وبدارى أسيوط


كما تم ازالة حالتي تعدي على أرض زراعية بقريتي الربا وبني فيز التابعة للوحدة المحلية بمجريس لمركز صدفا، وإزالة حالتين بحوض شلقامة بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح بالاضافة إلى إزالة شدة خشبية لبناء الدور الاول علوي بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط، وازالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية المسعودي التابعة لمركز أبوتيج وذلك خلال حملات تم تنفيذها بإشراف كل من اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وحسني درويش رئيس مركز أسيوط، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ونوابهم وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والقرى التابعة حيث تم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المتعدين والمخالفين للقانون والقرارات الصادرة.

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