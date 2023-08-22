الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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محافظات

مياه أسيوط تناقش الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

اجتماع شركة مياه
اجتماع شركة مياه أسيوط، فيتو

 

عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى اجتماعا مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة الموقف التنفيذي للمرحلة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تطوير قرى الريف المصرى لتعزيز الأداء الخدمى بها.

 

مبادرة حياة كريمة 


وخلال الاجتماع صرح المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه أسيوط أن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة استهدفت (7) مراكز بمحافظة أسيوط توجه العمل فيها ل149 قرية ريفية شملت تلك التوجهات عمل توسعات وإنشاء ب6 محطات مرشحة، وإعادة تأهيل ل (7) محطات قائمة، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بطول 535 كم، وتنفيذ غرف محابس ووصلات منزلية، وإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب المتهالكة اسفل خطة الرصف بطول 250كم. 

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تنفيذ 202 ألف وصلة صرف صحي 

 

وأشار رئيس الشركة الى إنه تم شراء 245 جهاز قياس، وتنفيذ 202 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي، ومد وتدعيم 45 كم شبكات صرف صحي للمناطق المحرومة، وإنشاء  (2) وحدة معالجة أملاح الحديد والمنجنيز، ودق 27 بئر ارتوازي ضمن مبادرة تطوير قري الريف المصري والتي خصصت 2.7 مليار جنيها لمحافظة أسيوط.

 

 

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 وأوضح رئيس شركة مياه أسيوط أن المبادرة نجحت فى إحراز تقدم كبير على مستوى كافة المراكز الجارى العمل بها، محفزا أبناء الشركة القائمين على العمل بضرورة دفع عجلة العمل لإنجاز الأعمال المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية دون ادخار أي جهد لتذليل كافة العقبات التي تحول دون الارتقاء بالمستوى الخدمي وتحقق الاستفادة المرجوة كما تابع خلال الاجتماع اعمال التصميمات بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجميع الشركة التابعة.

 

 

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