نشرة الأخبار، نجلاء المنقوش على قائمة الممنوعين من السفر، تحذير من العدوى بالأمراض التنفسية الشهر القادم

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

طبيب مناعة يحذر من تزايد العدوى بالأمراض التنفسية في سبتمبر (فيديو)

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة، من تزايد العدوى بالأمراض التنفسية خلال شهر سبتمبر القادم، سواء عدوى المتحور الجديد من فيروس كورونا أو نزلات البرد أو الفيروس المخلوي التنفسي أو الإنفلونزا.

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أوضح استشاري أمراض الحساسية والمناعة، أنه لهذا السبب يجب اتباع إجراءات الوقاية والحماية وتناول التطعيمات ضد فيروس كورونا وأيضا التطعيمات ضد فيروس الإنفلونزا.

أشار إلى أنه في حالة الإصابة بأي عدوى تنفسية يجب تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الخروج من المنزل لمنع نقل العدوى للآخرين وتناول الغذاء الصحي ورفع المناعة، وتناول الأدوية التقليدية لعلاج نزلات البرد وسوف يتماثل المريض الشفاء.

طلاب الثانوية العامة الدور الثاني يؤدون امتحان مواد الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الراسبون في مواد الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل والتكامل امتحان الدور الثاني، وذلك في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

ويؤدي قرابة 119 ألف طالب وطالبة الامتحانات بنفس قواعد امتحانات الدور الأول للثانوية العامة.

حقيقة اعتذار عماد البناني عن منصب المدير التنفيذي للزمالك بسبب غضب الجماهير

كشف الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة سابقا، ورئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة للجميع، حقيقة اعتذاره عن عدم تولي مهمة المدير التنفيذي ورئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك، بدلا من اللواء حسن موسى.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أصدرت قرارا بتعيين الدكتور عماد البناني مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك ورئيسا للجنة الثلاثية خلفا للواء حسن موسى، إلا أن القرار لاقى انتقادات من بعض جماهير الزمالك، بداعي انتماء البناني للنادي الأهلي، قبل أن يؤكد البعض أنه في طريقه للاعتذار عن عدم استكمال المهمة في القلعة البيضاء.

أول قرار من عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية بالزمالك

كشف مصدر مقرب من الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية بالزمالك والمدير التنفيذي للنادي، أن أول قرار سيتخده البناني في منصبه الجديد هو الدعوة لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات الزمالك.

وتابع المصدر أن البناني سيحدد صباح اليوم الإثنين موعد الدعوة لعقد جمعية عمومية.

وأشار المصدر إلى أن نادي الزمالك سيتم تسليمه لمجلس منتخب بأسرع مما يتوقع الجميع.

جدير بالذكر أن عماد البناني سيتسلم مهام عمله صباح اليوم الإثنين، بدلا من اللواء حسن موسى.

محمد فاروق: الخطيب يجتمع مع عبد الحفيظ لبحث عودته للأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اجتمع مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق في فندق في التجمع الخامس بعد أزمة رحيله عن منصبه وتعيين خالد بيبو بدلًا منه.

الخطيب يجتمع مع عبد الحفيظ

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حرص على الاجتماع مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عقب حفل لتوزيع جوائز الأفضل بالشرق الأوسط والذي حضره الطرفان".

مصر للطيران تسير رحلة خاصة لسفر النادي الأهلي لإقامة معسكر تدريبي بالنمسا

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الإثنين، رحلة خاصة إلى فيينا بالنمسا تقلع من مبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي لنقل فريق النادي الأهلي لإقامة معسكر تدريبي للفريق هناك.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه سيتم إنهاء إجراءات سفر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على متن رحلة خاصة لشركة مصر للطيران تقلع من مبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، على أن تكون العودة في الـ 6 من شهر سبتمبر القادم.

رئيس شعبة الدواجن يكشف عن تحرك في الأسعار بالمزرعة (فيديو)

كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، عن ارتفاع نسبي الأسعار في المزارع في ظل توافر مستلزمات الإنتاج.

سعر كيلو الدواجن

وأكد خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": أن سعر كيلو الدواجن ارتفع في المزرعة أمس الأول من 56 جنيها للكيلو إلى 58 جنيها.

الدبيبة يقرر وقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق

أصدر رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس الأحد، قرارا بوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.

وجاء القرار رقم 368 لسنة 2023 على خلفية لقاء المنقوش في روما قبل أسبوع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

الأمن الداخلي لحكومة الدبيبة يضع نجلاء المنقوش على قائمة الممنوعين من السفر

قام الأمن الداخلي لحكومة عبد الحميد الدبيبة في ليبيا، بوضع وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل نجلاء المنقوش على قائمة الممنوعين من السفر.

جاء ذلك بعد أن دعت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليبي، لتوقيع أشد العقوبات على وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش على خلفية لقائها سرا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

تصرفات حكومة الوحدة الوطنية

وأعربت لجنة الشئون الخارجية عن استهجانها لتصرفات حكومة الوحدة الوطنية، "التي تهدف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة من أجل البقاء في السلطة من خلال تقديم التنازلات على حساب الثوابت الوطنية ومخالفة القوانين الليبية".

فاروق الباز يكشف عن قمر تعيش عليه الكائنات الفضائية (فيديو)

كشف الدكتور فاروق الباز مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، وأحد علماء وكالة ناسا الفضائية، حقيقة وجود كائنات فضائية في الكون.

حقيقة وجود كائنات فضائية

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري بقناة "دي إم سي": "حتى الآن لا يوجد إثبات رسمي لوجود كائنات فضائية في الكون".

نادية مصطفى لـ"فيتو": مهرجان القلعة هو المتنفس الحقيقي للجمهور، لكن ينقصه شيء واحد

أعربت المطربة الكبيرة نادية مصطفى عن سعادتها بالمشاركة في الدورة الـ٣١ من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته 31، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

وقالت نادية مصطفى في تصريح خاص لـ "فيتو": إن دورات المهرجان هي المتنفس الحقيقي للجمهور العربي بكل فئاته.

وتابعت: أجد أن جدول حفلات الدورة الحالية مكتمل جدا وثري للغاية ولا ينقصه شيء، إلا أن أُقيم دويتو غنائي مع صديق المشوار أمير الغناء العربي هاني شاكر.

استنفار وحظر للتجوال، فرار عناصر لداعش من سجن في الحسكة (فيديو)

أكدت مصادر سورية، أمس الأحد، فرار عدد من السجناء من عناصر تنظيم داعش من سجن في مدينة الحسكة تابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مشيرة إلى فرض حظر للتجوال لملاحقتهم.

وأشارت مصادر سورية إلى أن عددًا من السجناء فروا من سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة، مضيفة أن "قسد استنفرت بمحيط سجن الثانوية الصناعية بمدخل الحسكة الجنوبي بعد تنفيذ المحتجزين بالسجن عصيانًا وفرار عدد من إرهابيي داعش"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.