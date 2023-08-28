الإثنين 28 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الأمن الداخلي لحكومة الدبيبة يضع نجلاء المنقوش على قائمة الممنوعين من السفر

وزيرة الخارجية الليبية،
وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، فيتو

قام الأمن الداخلي لحكومة عبد الحميد الدبيبة في ليبيا، بوضع وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل نجلاء المنقوش على قائمة الممنوعين من السفر.

جاء ذلك بعد أن دعت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليبي، لتوقيع أشد العقوبات على وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش على خلفية لقائها سرا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

تصرفات حكومة الوحدة الوطنية

وأعربت لجنة الشئون الخارجية عن استهجانها لتصرفات حكومة الوحدة الوطنية، "التي تهدف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة من أجل البقاء في السلطة من خلال تقديم التنازلات على حساب الثوابت الوطنية ومخالفة القوانين الليبية".

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ودعا مجلس النواب، النائب العام الليبي إلى ضرورة التحقيق في الواقعة، واعتبار هذا البيان بلاغا مقدما ضد وزيرة الخارجية، وكل من تورط بهذا الفعل سواء بالموافقة أو الترتيب وموافاة مجلس النواب بالنتائج بأسرع وقت.

 انتهاك خطير وعمل يجرمه القانون الليبي

وأشار مجلس النواب إلى أن اللقاء "يعد انتهاكا خطيرا وعملا يجرمه القانون الليبي وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1957 الذي ينص صراحة على حظر وتجريم التطبيع أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع العدو الصهيوني".

وأصدر رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس الأحد، قرارا بوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.

وجاء القرار رقم 368 لسنة 2023 على خلفية لقاء المنقوش في روما قبل أسبوع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

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