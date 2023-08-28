الإثنين 28 أغسطس 2023
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خارج الحدود

أنباء عن هروب وزيرة الخارجية الليبية إلى تركيا

نجلاء المنقوش، فيتو
نجلاء المنقوش، فيتو

ترددت أنباء في ليبيا حول هروب وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، إلى أسطنبول في تركيا.

وذكرت مصادر أن ما يسمون أنفسهم "ثوار منطقة حي الأندلس" اقتحموا الفيلا الخاصة بالوزيرة، إلا أنها سارعت بالهروب قبل أن يتمكنوا من القبض عليها.

إلى ذلك، حاول الفريق حسين العائب رئيس جهاز المخابرات، منع المنقوش من السفر، ولكن جهات أخرى داخل مطار معيتيقة سهلت هروبها من صالة كبار الزوار، إلى مطار أسطنبول.

وضع المنقوش على قائمة الممنوعين من السفر

وكان الأمن الداخلي لحكومة عبد الحميد الدبيبة في ليبيا، قد وضع وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل نجلاء المنقوش على قائمة الممنوعين من السفر.

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جاء ذلك بعد أن دعت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليبي، لتوقيع أشد العقوبات على وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش على خلفية لقائها سرا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

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ليبيا وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أسطنبول تركيا ثوار منطقة حي الأندلس الفريق حسين العائب رئيس جهاز المخابرات حكومة عبد الحميد الدبيبة

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