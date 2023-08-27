تل أبيب كشفت الستور، تفاصيل اجتماع سري بين ليبيا وإسرائيل فى العاصمة الإيطالية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية الاحتلال الإسرائيلي ايلي كوهين التقى الأسبوع الماضي بـ وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة الإيطالية روما.

وبحسب موقع يديعوت أحرنوت، يعد الاجتماع الذي عقد سرا في روما، بوساطة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أول اجتماع على الإطلاق بين وزيري خارجية إسرائيل وليبيا.

اجتماع إسرائيلي ليبي في إيطاليا

وأضاف تقرير الموقع العبري، حضر اللقاء أيضا المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية رونان ليفي، وناقش الوزراء العلاقات التاريخية بين البلدين، وتراث اليهود الليبيين، وإمكانية التعاون بين البلدين والمساعدات الإسرائيلية لأغراض إنسانية.

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فيما قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إن الاجتماع مع وزيرة الخارجية الليبية كان تاريخيا وخطوة لبناء العلاقات.

من هى نجلاء المنقوش وزير خارجية ليبيا

أصبحت نجلاء المنقوش أول سيدة ليبيّة تتولى حقيبة الخارجية، ضمن الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تشكلت فى مارس 2021.

ووفق تعريف سابق عنها نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، نجلاء المنقوش أستاذة قانون، ومحامية في القانون الجنائي، وتركز في بحوثها وعملها على عملية الانتقال من الحرب إلى السلم وبناء السلم، وفقا لما جاء في سيرتها الذاتية المنشورة على موقع مركز الأديان العالمية والدبلوماسية وحل النزاعات (CRDC).

وحصلت نجلاء المنقوش، على الماجستير في القانون الجنائي من جامعة قاريونس (حاليًا جامعة بنغازي)، ثم ماجستير إدارة الصراع والسلم من جامعة إيسترن مينونايت ثم دكتوراه إدارة الصراع والسلم من جامعة جورج مايسون

وكانت نجلاء المنقوش، قد حازت على منحة برنامج فولبرايت الشهيرة لتدرس الماجستير في مجال تحويل النزاعات من مركز العدالة وبناء السلام (CJP) في الولايات المتحدة الأمريكية.

الوضع في ليبيا خلال عهد القذافي

في سياق آخر، أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه لا يمكن حل مشكلة الهجرة بدون استراتيجية أوروبية.

وقال تاياني، في مهرجان فيرسيليانا في مارينا دي بيتراسانتا، «بدون إستراتيجية أوروبية، وليست إيطالية فقط، لن يتم حل قضية الهجرة أبدًا».

وأشار تاياني إلى أنّ الوضع في ليبيا كان أكثر استقرارًا في عهد القذافي، وأنّه «كان أفضل من الذين وصلوا فيما بعد، إنّها حقائق معقدة للغاية».

وعلى الجانب الأخر قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الجمعة الماضية إن «الخطأ» الذي ارتكبه الفرنسيون بالقضاء على العقيد الراحل معمر القذافي، تسبب بإلحاق أضرار جسيمة بليبيا، وخلق مرحلة عدم استقرار كبير هناك.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، جاء تصريح تاياني في أعقاب الجدل مع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إثر زيارة قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر إلى روما التي بدأها يوم الأربعاء، والتقى خلالها كل من رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع.

وأضاف تاياني في تصريحات تلفزيونية أن العلاقات التاريخية التي تربطنا وليبيا، تعطينا الحق بالحديث معها في ملف الهجرة.

وتابع: نحن نمثل قوة سياسية ودولة رائدة في منطقة المتوسط​​، ثاني أكبر دولة صناعية في أوروبا ومن مؤسسي الاتحاد الأوروبي، وهذا أيضًا يجعل من حقنا التحدث مع ممثلي السياسة الليبية.

كما قال تاياني: "نحن نهتم بإيجاد حل لقضية الهجرة"، زاعمًا أنه "بفضل الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء آنذاك سيلفيو برلسكوني مع القذافي، توقفت تدفقات الهجرة". قبل أن يختتم حديثه بالقول، إن "الخطأ الذي ارتكبه الفرنسيون بالقضاء على القذافي، تسبب من ثمّ بإلحاق أضرار جسيمة بالبلاد، وخلق مرحلة عدم استقرار كبير".