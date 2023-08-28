غرفة الطباعة والتغليف تشارك في معرضين خلال سبتمر المقبل

تشارك غرفة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، برئاسة المهندس نديم إلياس، في معرضين خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك في إطار دور الغرفة للتواجد في كافة المعارض المتعلقة بقطاع صناعة الطباعة والتغليف أو القطاعات الأخري ذات الصلة.

غرفة صناعة التغليف تشارك في معرض PharmaConex يوم 3 سبتمبر المقبل

أعلنت غرفة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات المشاركة بجناحين في كلا من معرض paper me المقرر إقامته في الفترة من 2 إلي 4 سبتمبر المقبل وكذلك معرض PharmaConex خلال الفترة من 3 إلي 5 سبتمر 2023،

غرفة صناعة التغليف تشارك في معرض paper me يوم 2 سبتمبر المقبل



وأكدت غرفة صناعة الطباعة والتغليف مشاركة عدد كبير من شركات القطاع في النسخة المرتقبة من معرض paper me يوم 2 سبتمبر 2023، بهدف التواجد في واحد من أكبر المعارض المتخصصة لمعرفة مستجدات القطاع والتكنولوجيا الجديدة فيما يتعلق بصناعة الورق والكرتون والورق الصحي والمناديل خاصة وأن النسخة الخامسة عشر من المعرض هذا العام تشهد مشاركة واسعة.

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تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الامتثال للمعايير الحديثة المتعلقة بصناعة التغليف

وأشارت غرفة الطباعة والتغليف إلي سعيها لتعزيز الوعي حول آخر المستجدات والاتجاهات ذات الصلة بقطاع التغليف والتعبئة من جوانب التسويق والإبتكار والتكنولوجيا الحديثة وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الامتثال للمعايير الحديثة المتعلقة بصناعة التغليف والطباعة والكرتون مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية والقطاعات الأخرى ذات الصلة.

مساعدة شركات الطباعة والتغليف في التعامل مع التحديات التي تواجهها

وذكر بيان غرفة الطباعة، أن أجنحة الغرفة في المعرضين سيكون بها عدد من موظفي الغرفة للرد على استفسارات الشركات، وكذلك تقديم الدعم الكامل في كل ما يتعلق بالقطاع والدعم الفني ومساعدة الشركات في التعامل مع التحديات التي تواجهها.

صادرات قطاعات الطباعة والتغليف والورق في 2022

وكان نديم الياس، أعلن أن إجمالي صادرات قطاعات الطباعة والتغليف والورق في عام 2022، سجلت 1.063 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 8% مقابل 987.8 مليون دولار خلال عام 2021، كما انه يساهم بـ 2 مليار دولار صادرات غير مباشرة.

قطاع الطباعة والتغليف يقوم بتصدير قرابة 10% من إجمالي صادرات مصر

وأشار «إلياس» إلى أن قطاع الطباعة والتغليف يقوم بتصدير قرابة 10% من إجمالي صادرات مصر بصورة غير مباشرة باعتباره أحد العناصر الأساسية لبيع اى سلعة او منتج، وأنه لايمكن بيع او تصدير اى منتج دون تغليفه.

شكل المنتج وطريقة تغليفه تساهم بصورة كبيرة في تسهيل تصديره

وأوضح أن شكل المنتج وطريقة تغليفه تساهم بصورة كبيرة في تسهيل تصديره، وأن الاهتمام بهذا القطاع ينعكس إيجابيا عليه وعلى جميع الصناعات الأخرى.

قطاع الطباعة والتغليف يستهدف تحقيق صادرات 1.2 مليار دولار خلال 4 سنوات المقبلة

وقال إلياس إن القطاع يستهدف تحقيق 1.2 مليار دولار خلال 4 سنوات للمساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.

قطاع الطباعة والتغليف في مصر يضم 10550 مصنعًا ومطبعة

وأشار إلى أن القطاع يضم ما يقرب من 3 آلاف مصنع للتغليف، و7 آلاف مطبعة، 550 مصنعًا لتصنيع منتجات الورق.