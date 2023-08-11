غرفة الطباعة والتغليف تكشف أقصى سعر للكتب الخارجية للمرحلتين الإعدادية والثانوية

أسعار الكتب الخارجية، قال أحمد جابر عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات:"أقصى سعر في الكتب الخارجية بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية لا يتخطى الـ140 جنيها".



أسعار الكتب الخارجية

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة “المحور”: تواصلت مع المؤسسات المنتجة للكتب الخارجية وأكدوا لي أن اعلى سعر تكلفته 140 جنيها فقط وهكذا أسعار الثانوية العامة.



ارتفاع تكلفة خامات الكتب الخارجية

وأضاف: بكل تأكيد هناك ارتفاع في أسعار الخامات والتكاليف الخاصة بالطباعة والنشر، وبالطبع وزارة التربية والتعليم تتداخل في التسعير.

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وتصدرت أسعار الكتب الخارجية مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلها المدونون والنشطاء الشغل الشاغل لهم وأمرا لا يمكن السكوت عنه ولا التساهل معه.

أسعار الكتب بالأسواق



وإليكم أسعار الكتب الخارجية المطروحة الآن بالأسواق، والتي أشهرها سلاح التلميذ،الأضواء،الامتحان،المعاصر وغيرها وتعتبر أسعار كتب المعاصر هي الأغلى.

أسعار كتب سلاح التلميذ "ابتدائي"

أسعار الكتب الخارجية للصف الخامس الابتدائي لم تتوفر حتى الآن في المكتبات حيث إنه لم يتم الكشف عن مناهج هذا الصف لأنه يتم منظومة التعليم الجديدة والتي يتم تطويرها حاليًا، وإليكم أسعار كتب سلاح التلميذ في باقي المراحل.

مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي 140 جنيها

مادة العلوم الصف الرابع الابتدائي 150 جنيها

اللغة العربية صف ثالث 130 جنيها

مادة الرياضة صف أول 100 جنيها

مادة الدراسات صف رابع 120 جنيها

الأضواء

مادة اللغة العربية صف ثاني 120 جنيها

مادة لغة عربية صف أول 115 جنيها

لغة عربية صف ثالث 125 جنيها

مادة الدراسات للصف الرابع 140 جنيها

مادة الرياضة صف أول 100 جنيه

مادة الرياضة صف ثاني 110 جنيهات

الامتحان

مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي 130 جنيها

مادة الدراسات للصف الثالث الإعدادي 125 جنيها

مادة اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي 140 جنيها

مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 145 جنيها

مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي 120 جنيها

مادة الدراسات للصف الاول الإعدادي 115 جنيها

سعر كتاب المعاصر 850 جنيها، والأهالي يستغيثون من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوى 220 جنيها

اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي 230 جنيها

مادة الكيمياء للصف الثالث الثانوي 220 جنيها

مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوي 115 جنيها

مادة العلوم والجيولوجيا للصف الثالث الثانوي 225 جنيها

مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي 150 جنيها

مادة الأحياء للصف الثالث الثانوي 140 جنيها

مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 295 جنيها

مادة الفلسفة للصف الثالث الثانوي 105 جنيهات

مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 120 جنيها



المعاصر



مادة الرياضة للصف الأول الإعدادي 115 جنيها

مادة الرياضة "إنجليزي" صف أول إعدادي 180 جنيها

مادة اللغة الإنجليزية صف أول إعدادي 140 جنيها لـ145

مادة الفلسفة للصف الثالث الثانوي 155 جنيها

مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي أيضا 155 جنيها

دار نهضة مصر توضح أسعار الكتب الحقيقية



اللواء معتز صلاح الضبع، مدير إدارة الأمن بدار نهضة مصر للنشر، استنكر ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع سعر كتاب الأضواء ليصل إلى 670 جنيهًا، قائلًأ: «إن هذا الكلام ليس صحيح، فكتاب الأضواء له سعر رسمي، ومدون على غلاف الكتاب إذ يتكون مجموعة الأضواء في اللغة العربية للفصلين الدراسيين الأول والثاني من كتاب النحو بسعر نحو 195 جنيهًا،

وأشار اللواء معتز الضبع في تصريح لـ «فيتو» إلى أن كتاب بنك الأسئلة لم يطرح في الأسواق ولم يسعر حتى الآن لأنه يطرح في الترم الثاني من العام الدراسي، وعليه مجموع كتب الأضواء في اللغة العربية لم تصل للسعر الذي أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن كتاب الأضواء مسعر وسعره رسمي حتى على المتاجر الإلكترونية لبيع الكتب

ونفى أن يكون للسوق السوداء دور في ارتفاع أسعار الكتب الخارجية قائلا: إنه لا يمكن أن تدخل الكتب الخارجية ضمن السوق،لانها مسعرة،ومنتشرة بكثرة ولا يوجد بها أي ندرة أو عجز في الطباعة

لافتًا أن هناك بعض المكتبات تعمل خارج إطار القانون أما بإعادة طبع الكتب الخارجية دون الحصول علي موافقة دار النشر مما يضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية باعتباره انتهاك حقوق الملكية