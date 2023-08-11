الجمعة 11 أغسطس 2023
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اقتصاد

غرفة الطباعة والتغليف تكشف أقصى سعر للكتب الخارجية للمرحلتين الإعدادية والثانوية

اسعار الكتب الخارجية،
اسعار الكتب الخارجية، فيتو

أسعار الكتب الخارجية، قال أحمد جابر عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات:"أقصى سعر في الكتب الخارجية بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية لا يتخطى الـ140 جنيها".


أسعار الكتب الخارجية

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة “المحور”: تواصلت مع المؤسسات المنتجة للكتب الخارجية وأكدوا لي أن اعلى سعر تكلفته 140 جنيها فقط وهكذا أسعار الثانوية العامة.


ارتفاع تكلفة خامات الكتب الخارجية

وأضاف: بكل تأكيد هناك ارتفاع في أسعار الخامات والتكاليف الخاصة بالطباعة والنشر، وبالطبع وزارة التربية والتعليم تتداخل في التسعير.

 

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طلب مناقشة عامة بالشيوخ بسبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

 

وتصدرت أسعار الكتب الخارجية مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلها المدونون والنشطاء الشغل الشاغل لهم وأمرا لا يمكن السكوت عنه ولا التساهل معه.

أسعار الكتب بالأسواق


وإليكم أسعار الكتب الخارجية المطروحة الآن بالأسواق، والتي أشهرها سلاح التلميذ،الأضواء،الامتحان،المعاصر وغيرها وتعتبر أسعار كتب المعاصر هي الأغلى.

أسعار كتب سلاح التلميذ "ابتدائي"

أسعار الكتب الخارجية للصف الخامس الابتدائي لم تتوفر حتى الآن في المكتبات حيث إنه لم يتم الكشف عن مناهج هذا الصف لأنه يتم منظومة التعليم الجديدة والتي يتم تطويرها حاليًا، وإليكم أسعار كتب سلاح التلميذ في باقي المراحل.

مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي 140 جنيها
مادة العلوم الصف الرابع الابتدائي 150 جنيها
اللغة العربية صف ثالث 130 جنيها
مادة الرياضة صف أول 100 جنيها
مادة الدراسات صف رابع 120 جنيها

الأضواء
مادة اللغة العربية صف ثاني  120 جنيها
مادة لغة عربية صف أول 115 جنيها
لغة عربية صف ثالث 125 جنيها 
مادة الدراسات للصف الرابع 140 جنيها
مادة الرياضة صف أول 100 جنيه
مادة الرياضة صف ثاني 110 جنيهات

الامتحان
مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي 130 جنيها
مادة الدراسات للصف الثالث الإعدادي 125 جنيها
مادة اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي 140 جنيها
مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 145 جنيها
مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي 120 جنيها
مادة الدراسات للصف الاول الإعدادي 115 جنيها

سعر كتاب المعاصر 850 جنيها، والأهالي يستغيثون من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوى 220 جنيها 
اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي 230 جنيها
مادة الكيمياء للصف الثالث الثانوي 220 جنيها
مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوي 115 جنيها
مادة العلوم والجيولوجيا للصف الثالث الثانوي 225 جنيها
مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي 150 جنيها
مادة الأحياء للصف الثالث الثانوي 140 جنيها
مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 295 جنيها
مادة الفلسفة للصف الثالث الثانوي 105 جنيهات
مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي 120 جنيها


المعاصر


مادة الرياضة للصف الأول الإعدادي 115 جنيها
مادة الرياضة "إنجليزي" صف أول إعدادي 180 جنيها
مادة اللغة الإنجليزية صف أول إعدادي 140 جنيها لـ145
مادة الفلسفة للصف الثالث الثانوي 155 جنيها
مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي أيضا 155 جنيها

 

 

دار نهضة مصر توضح أسعار الكتب الحقيقية
 

اللواء معتز صلاح الضبع، مدير إدارة الأمن بدار نهضة مصر للنشر،  استنكر ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع سعر كتاب الأضواء ليصل إلى 670 جنيهًا، قائلًأ: «إن هذا الكلام ليس صحيح، فكتاب الأضواء له سعر رسمي، ومدون على غلاف الكتاب إذ يتكون مجموعة الأضواء في اللغة العربية للفصلين الدراسيين الأول والثاني من كتاب النحو  بسعر نحو 195 جنيهًا،

وأشار اللواء معتز الضبع في تصريح لـ «فيتو» إلى أن كتاب بنك الأسئلة لم يطرح في الأسواق ولم يسعر حتى الآن لأنه يطرح في الترم الثاني من العام الدراسي، وعليه مجموع كتب الأضواء في اللغة العربية لم تصل للسعر الذي أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن كتاب الأضواء مسعر وسعره رسمي حتى على المتاجر الإلكترونية لبيع الكتب

ونفى أن يكون  للسوق السوداء دور في ارتفاع أسعار الكتب الخارجية قائلا: إنه لا يمكن أن تدخل الكتب الخارجية ضمن السوق،لانها مسعرة،ومنتشرة بكثرة ولا يوجد بها أي ندرة أو عجز في الطباعة 
لافتًا أن هناك بعض المكتبات  تعمل خارج إطار القانون أما بإعادة طبع الكتب الخارجية دون الحصول علي موافقة دار النشر مما يضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية باعتباره انتهاك حقوق الملكية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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