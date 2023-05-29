نديم إلياس: 1.063 مليار دولار صادرات قطاع الطباعة والتغليف في 2022

أكد المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف ورئيس غرفة الطباعة في اتحاد الصناعات، أن قطاع "الطباعة والتغليف" مرتبط بكل الصناعات الإنتاجية والتصديرية مثل الصناعات الدوائية والغذائية والملابس والكهربائية والهندسية وغيرها.

وأشار إلياس إلى أن كافة الصناعات في احتياج إلى صناعة التغليف والطباعة، حيث إنها جزء لا يتجزأ من تلك الصناعات، ولايمكن بيع أي منتج أو سلعة بدون تغليفها.

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صادرات قطاعات الطباعة والتغليف والورق

وأضاف الياس أن إجمالي صادرات قطاعات الطباعة والتغليف والورق في عام 2022، سجلت 1.063 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 8% مقابل 987.8 مليون دولار خلال عام 2021، كما انه يساهم بـ 2 مليار دولار صادرات غير مباشرة، لافتا إلى أن قطاع الطباعة والتغليف يقوم بتصدير قرابة 10% من إجمالي صادرات مصر بصورة غير مباشرة باعتباره أحد العناصر الأساسية لبيع اى سلعة او منتج، كما أوضحنا سابقا أنه لايمكن بيع او تصدير اى منتج دون تغليفه.

ولفت إلى ان شكل المنتج وطريقة تغليفه تساهم بصورة كبيرة في تسهيل تصديره، موضحا أن الاهتمام بهذا القطاع ينعكس إيجابيا عليه وكافة الصناعات الأخرى.

وقال إلياس إن القطاع يستهدف تحقيق 1.2 مليار دولار خلال 4 سنوات للمساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا، لافتا الى أن القطاع يضم ما يقرب من “3 آلاف مصنع للتغليف- 7 آلاف مطبعة -550 مصنعًا لتصنيع منتجات الورق”.



صادرات قطاع التغليف في عام 2022

وكشف المجلس التصديري للطباعة والتغليف في تقرير له، أن صادرات قطاع التغليف في عام 2022 سجلت 624.75 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بصادرات عام 2021، والتي بلغت 601.63 مليون دولار، وبلغت صادرات قطاع الكرتون المضلع 46.81 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 8% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 43.15 مليون دولار.

صادرات قطاع التغليف، فيتو

وأشار تقرير المجلس إلى أن صادرات قطاع الكرتون المطوي بلغت 30.15 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 126% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 13.35 مليون دولار، كما بلغت صادرات قطاع الشنط الورقية 3.53 مليون دولار في عام 2022 وهو نفس رقم صادرات العام الماضي.

وأوضح المجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن صادرات قطاع التغليف المرن حققت 348 مليون دولار في عام 2022 بنسبة تراجع قدرها 3% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 358.68 مليون دولار، في حين أن صادرات قطاع التغليف من اللدائن سجلت 132.60 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 127.1 مليون دولار.

صادرات قطاع الشنط النسيجية

وحققت صادرات قطاع الشنط النسيجية إجمالي صادرات 132.60 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 127.1 مليون دولار.

صادرات قطاع الورق خلال 2022

أما عن صادرات قطاع الورق في عام 2022 حوالي 409.36 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 16% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت آنذاك 352.34 مليون دولار.

ويشمل هذا القطاع مجموعة كبيرة من القطاعات الفرعية لكن أهمها، ورق الطباعة وبلغت صادراته إلى 15.90 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 92% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 8.49 مليون دولار، ورق الكرافت بند جمركي وصلت إجمالي صادراته إلى 6 ملايين دولار في عام 2022 بنسبة تراجع قدرها 29% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 127.1 مليون دولار.

أما ورق الفلوتنج وصلت إجمالي صادراته إلى 1.7 مليون دولار في عام 2022 بنسبة تراجع قدرها 43% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 3.6 مليون دولار، في حين حققت صادرات ورق التيست لاينر 38.5 مليون دولار في عام 2022 بنسبة تراجع قدرها 5% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 40.35 مليون دولار، وسجل ورق الدوبلكس 21.3 مليون دولار في عام 2022 بنسبة تراجع قدرها 7% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 22.8مليون دولار.

ارتفاع صادرات ورق المناديل

وبلغت صادرات ورق المناديل 70.6 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 6% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 68.5مليون دولار، وحققت صادرات ورق المناديل الجامبو رول 131.5 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 63% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 80.7 مليون دولار، وأخيرًا وصل إجمالي صادرات قطاع طباعة الكتاب في عام 2022 حوالي 11.76 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 2% مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت آنذاك 11.58 مليون دولار.