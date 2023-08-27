إصابة شاب بطلق خرطوش من مسجلين خطر في الدقهلية
شهد مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية تعرض شاب في العقد الثاني من عمره لهجوم من مسجلين خطر بسلاح ناري “خرطوش”، وتسببا في إصابة عينيه، وجرى نقله إلى مستشفى الطوارئ في المنصورة من أجل إسعافه.
وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية تلقي إخطارًا من مأمور مركز المنزلة، بالحادث، فانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شاب يدعى فتحي محمد 27 سنة، وهو صاحب مغسلة تهجم عليه اثنان أمام منزله وقاما بضربه بطلق خرطوش.
وخرجت سيارات الإسعاف من أجل نقل المصاب إلى المستشفى وجرى نقله إلى طوارئ المنصورة من أجل إسعافه وحرر محضر بالواقعة، وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.
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