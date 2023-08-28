محكمة باكستانية تسقط قضية التحريض على القتل المرفوعة ضد عمران خان
قضت محكمة باكستانية بإسقاط قضية التحريض على القتل المرفوعة ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.
تورط عمران خان في كشف أسرار الدولة
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني باكستانى رفيع المستوى قبل وقت سابق قوله إن سلطات بلاده فتحت تحقيقًا جنائيًّا مع رئيس الوزراء السابق عمران خان، بتهمة تسريب أسرار الدولة، بعد ورود اسمه وثلاثة مساعدين له في قضية جديدة.
القضية الجديدة المتعلقة بتسريب أسرار الدولة، باتت قيد التحقيق بعد العثور على برقية سرية أرسلها سفير باكستان لدى أمريكا، إلى إسلام أباد أوائل العام الماضي، ويقال إن خان كشف النقاب عنها.
وفي مطلع الشهر الجاري دعا رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، إلى احتجاجات في جميع أرجاء البلاد، بعد صدور حكم ضده بالسجن ثلاث سنوات بسبب اتهامات فساد.
واعتقلت الشرطة الباكستانية خان في مدينة لاهور عقب صدور حكم يقضي بسجنه 3 سنوات، كما أدانت المحكمة خان لعدم إعلانه عن أموال حصل عليها من بيع هدايا تلقاها بسبب عمله في منصبه، وأنكر خان، 70 عاما، جميع الاتهامات الموجهة إليه وقال إنه سوف يستأنف على الحكم.
ونقلت وكالة رويترز عن "انتظار حسين بانجوتا" وهو محامي رئيس الوزراء السابق أن الشرطة ألقت القبض على موكله بمقر إقامته في لاهور شرقي البلاد.
قبل دقائق من اعتقاله، نشر عمران خان تسجيلا مصورا دعا فيه أنصاره إلى الاحتجاج السلمي، ففي بيان تم تسجيله مسبقا على X، تويتر سابقا، أخبر خان مؤيديه الخروج من أجله، وقال: "أوجه لكم نداء واحد فقط، لا تقفوا صامتين".
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