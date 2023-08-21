الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

قضية جديدة عقوبتها الإعدام، سلطات باكستان تكتب نهاية مأساوية لـ عمران خان

عمران خان، فيتو
عمران خان، فيتو

كتبت السلطات الأمنية في باكستان، نهاية مأساوية لرئيس الوزراء السابق، عمران خان، بعد توجيه اتهام له بالخيانة العظمى على خلفية مزاعم تورطه فى تسريب أسرار الدولة، الأمر الذي يهدد بإعدامه.

تورط عمران خان في كشف أسرار الدولة

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني باكستانى رفيع المستوى اليوم الاثنين قوله، إن سلطات بلاده فتحت تحقيقًا جنائيًّا مع رئيس الوزراء السابق عمران خان، بتهمة تسريب أسرار الدولة، بعد ورود اسمه وثلاثة مساعدين له في قضية جديدة.

Advertisements

 

القضية الجديدة المتعلقة بتسريب أسرار الدولة، باتت قيد التحقيق بعد العثور على برقية سرية أرسلها سفير باكستان لدى أمريكا، إلى إسلام أباد أوائل العام الماضي، ويقال إن خان كشف النقاب عنها.

عمران خان، فيتو

وقال عمران خان، لاعب الكريكيت السابق البالغ من العمر 70 عامًا، إن البرقية كانت جزءًا من مؤامرة أمريكية لدفع الجيش الباكستاني للإطاحة به من خلال تصويت برلماني على الثقة في 2022، لأنه زار العاصمة الروسية "موسكو" قبل هجوم روسيا على أوكرانيا.

 

وتنفي كل من من الولايات المتحدة الأمريكية والجيش الباكستاني ما قاله خان، حول مؤامرة حيكت ضده

 

ويقضي خان القابع حاليا بالسجن، حكمًا بالسجن 3 أعوام في قضية فساد، ومُنع من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات.

اقرأ أيضا: 

القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (فيديو)

وقال مصدر أمني باكستانى منوط بشكل مباشر فى التحقيق، "تحقيقنا يجمع أدلة لإحالة القضية إلى محكمة لاتهام عمران خان بتهمة تسريب أسرار رسمية"، وفق وما نقلت وكالة "رويترز".

 

ولم يرد المسؤول الإعلامي في حزب عمران خان، رؤوف حسن، على طلب للتعليق من الوكالة

مخاوف من الحكم على عمران خان بالإعدام

لكن مساعد عمران خان المقرب زلفي بخاري، قال إن هذه التهمة الموجهة إلى خان ستكون غير دستورية بعد أن أصبح القانون مثيرًا للجدل عقب تأكيد الرئيس عارف علوي، أنه لم يوقع على التعديلات الأخيرة على التشريع، وهو أمر إلزامي.

 

وكانت نسخة من القضية محل التحقيق اطلعت عليها رويترز، كشفت أن خان ومساعديه كشفوا النقاب عن الوثائق السرية لأشخاص غير مصرح لهم ويغيرون الحقائق لتحقيق دوافعهم الخفية ومكاسبهم الشخصية.

 

ويقول محامون إنه بموجب قانون الأسرار الرسمية الباكستاني، يمكن أن تتراوح عقوبة الإدانة من سنتين إلى 14 عامًا في السجن، بل وقد تصل إلى الإعدام.

بعد رفض استئناف عمران خان، قرار وشيك بحل البرلمان في باكستان

باكستان تمنع عمران خان من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عمران خان قضية عمران خان باكستان أسرار الدولة آسلام آباد

مواد متعلقة

بعد رفض استئناف عمران خان، قرار وشيك بحل البرلمان في باكستان

رفض استئناف عمران خان على حكم إدانته

عمران خان يستعد للطعن على حكم حبسه 3 سنوات

إدراج عمران خان وزوجته و500 من أنصاره على قائمة الممنوعين من السفر

الأكثر قراءة

اعرف نتيجتك الآن، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

خطوات الاستعلام عن رصيد الحساب من الهاتف المحمول في بنك مصر

موعد انطلاقة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

ارتفاع سعر "راني فوار" لعلاج الحموضة وقرحة المعدة

باريس سان جيرمان يضم نجم الزمالك السابق

مهاجم الهلال السعودي معروض على الأهلي، وهذا موقف الإدارة

شاهد في مذبحة الوراق: الابن الأكبر دافع عن والدته أثناء ضربها فأطلق الأب النار على الأسرة (فيديو)

من يقود الزمالك في المرحلة المقبلة ، تعرف على المرشح الأوفر حظا

Advertisements

منوعات

المزيد

مهاجرون غير شرعيين ينصبون خياما أمام فندق فى قلب باريس

بعد تورطها فى إنهاء حياة 7 رضع، حكم بسجن الممرضة الشريرة مدى الحياة

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 21-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

موجة حر قياسية تحرك "خط الصفر" في سويسرا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 21-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 21-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

تسالي الصيف الشعبية.. فوائد الذرة المشوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء مكتوبة، أفضل ما يقال للتقرب إلى الله

كيفية صلاة الاستخارة للزواج والدعاء المستحب فيها

25 دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ فيها من شرور الدنيا

المزيد
الجريدة الرسمية