قضية جديدة عقوبتها الإعدام، سلطات باكستان تكتب نهاية مأساوية لـ عمران خان

كتبت السلطات الأمنية في باكستان، نهاية مأساوية لرئيس الوزراء السابق، عمران خان، بعد توجيه اتهام له بالخيانة العظمى على خلفية مزاعم تورطه فى تسريب أسرار الدولة، الأمر الذي يهدد بإعدامه.

تورط عمران خان في كشف أسرار الدولة

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني باكستانى رفيع المستوى اليوم الاثنين قوله، إن سلطات بلاده فتحت تحقيقًا جنائيًّا مع رئيس الوزراء السابق عمران خان، بتهمة تسريب أسرار الدولة، بعد ورود اسمه وثلاثة مساعدين له في قضية جديدة.

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القضية الجديدة المتعلقة بتسريب أسرار الدولة، باتت قيد التحقيق بعد العثور على برقية سرية أرسلها سفير باكستان لدى أمريكا، إلى إسلام أباد أوائل العام الماضي، ويقال إن خان كشف النقاب عنها.

عمران خان، فيتو

وقال عمران خان، لاعب الكريكيت السابق البالغ من العمر 70 عامًا، إن البرقية كانت جزءًا من مؤامرة أمريكية لدفع الجيش الباكستاني للإطاحة به من خلال تصويت برلماني على الثقة في 2022، لأنه زار العاصمة الروسية "موسكو" قبل هجوم روسيا على أوكرانيا.

وتنفي كل من من الولايات المتحدة الأمريكية والجيش الباكستاني ما قاله خان، حول مؤامرة حيكت ضده

ويقضي خان القابع حاليا بالسجن، حكمًا بالسجن 3 أعوام في قضية فساد، ومُنع من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات.

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وقال مصدر أمني باكستانى منوط بشكل مباشر فى التحقيق، "تحقيقنا يجمع أدلة لإحالة القضية إلى محكمة لاتهام عمران خان بتهمة تسريب أسرار رسمية"، وفق وما نقلت وكالة "رويترز".

ولم يرد المسؤول الإعلامي في حزب عمران خان، رؤوف حسن، على طلب للتعليق من الوكالة

مخاوف من الحكم على عمران خان بالإعدام

لكن مساعد عمران خان المقرب زلفي بخاري، قال إن هذه التهمة الموجهة إلى خان ستكون غير دستورية بعد أن أصبح القانون مثيرًا للجدل عقب تأكيد الرئيس عارف علوي، أنه لم يوقع على التعديلات الأخيرة على التشريع، وهو أمر إلزامي.

وكانت نسخة من القضية محل التحقيق اطلعت عليها رويترز، كشفت أن خان ومساعديه كشفوا النقاب عن الوثائق السرية لأشخاص غير مصرح لهم ويغيرون الحقائق لتحقيق دوافعهم الخفية ومكاسبهم الشخصية.

ويقول محامون إنه بموجب قانون الأسرار الرسمية الباكستاني، يمكن أن تتراوح عقوبة الإدانة من سنتين إلى 14 عامًا في السجن، بل وقد تصل إلى الإعدام.

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