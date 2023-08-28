موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق في الدوري السعودي والقناة الناقلة

الدوري السعودي، يلتقي فريق الهلال السعودى مع الاتفاق، مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق

وتطلق صافرة مباراة الهلال ضد الاتفاق فى التاسعة مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة، باستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

القناة الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتفاق

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، يمكنك رؤية المباراة على شاشتها.

ترتيب الهلال السعودي والاتفاق

ويدخل الهلال مباراة اليوم محتلا المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة وتسجيل 8 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

Advertisements

وحقق الهلال السعودي الفوز أمام أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل أمام الفيحاء بالجولة الثانية، ثم حقق الفوز على الرائد برباعية دون مقابل بالجولة الثالثة.

بينما يحتل الاتفاق، بقيادة مدربه ستيفن جيرارد، المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري السعودي 2023-2024، بعد رفعه رصيده إلى 7 نقاط، حيث حقق الفوز فى أول جولتين من البطولة على النصر والحزم ثم التعادل مع الخليج 1-1 في الجولة الثالثة.



ويتصدر نادي الهلال ترتيب الأندية من حيث القيمة السوقية بـ "258.95 مليون يورو" بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، وذلك بعد الصفقات القوية التي ضمها مؤخرًا والتي يعد أبرزها النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، القادم من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأبرم الهلال 8 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهم:"ياسين بونو، كاليدو كوليبالي، سافيتش، روبن نيفيز، مالكوم، نيمار دا سيلفا، ألكسندر ميتروفيتش، حسان تمبكتي".

يسابق الجهاز الطبي لنادي الهلال الزمن، من أجل تجهيز المصابين قبل مواجهة الاتحاد المرتقبة، الجمعة المقبل، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.

عودة القوة الضاربة للهلال

وتنفس مدرب الفريق البرتغالي جورجي جيسوس، بمشاركة النجم البرازيلي نيمار في جزء من التدريبات الجماعية، قبل أن يعود ويكمل برنامجه التأهيلي.

وطالب جيسوس من الجهاز الطبي والمعد البدني، بسرعة تجهيز النجم البرازيلي لمواجهة الاتحاد، المقررة بعد 5 أيام.

وتلقى مدرب الهلال، أنباء سارة بعد إعلان تعافي المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، من الإصابة التي أبعدته عن مواجهات الزعيم الثلاث في الدوري أمام أبها، الفيحاء والرائد.

ومنح الجهاز الطبي الضوء الأخضر لعودة اللاعب السنغالي، حيث سيكون جاهزا لمباراة الاتحاد، لكن لا يرغب جيسوس في الزج باللاعب خلال مباراة الاتفاق اليوم الإثنين، حتى تكتمل لياقته.

وعانى كوليبالي من تمزُّق في عضلة الفخذ الخلفية، في مواجهة نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية أمام النصر قبل أسبوعين.

وفي ذات السياق تجاوز قائد الفريق سلمان الفرج، إصابة عظمة الساق التي داهمته خلال مواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني، 29 أبريل الماضي، في ذهاب نهائي النسخة السابقة من دوري أبطال آسيا.