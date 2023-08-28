قبل طرحها الليلة، كل ما تريد معرفته عن أغنية مصطفى حجاج الجديدة

يستعد الفنان مصطفى حجاج لطرح أغنية جديدة مساء اليوم الإثنين بعنوان “عملنا قيمة لأبن اللئيمة” على منصات الموسيقي وموقع الفيديوهات يوتيوب.

تفاصيل أغنية مصطفى حجاج

أغنية مصطفى حجاج الجديدة "عملنا قيمة لأبن اللئيمة من كلمات مصطفي حسن ومن الملحن مصطفى العسال والموزع الموسيقي أماديو.

أغنية بنت الناس لمصطفى حجاج

وطرح المطرب مصطفى حجاج الفترة الماضية أغنيته الجديدة "بنت الناس" والأغنية من كلمات الجوكر وألحان أحمد عبده وتوزيع أسامة عبد الهادي، كما يقوم هاني محروس حاليا بتحضير أغنيات جديدة أخرى مع حجاج، تمهيدا لتقديمها للجمهور بموسم صيف 2023.

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كلمات أغنية بنت الناس لمصطفى حجاج

وتقول كلمات الأغنية: “اول ما اصحى بافكر اقابلك ولا في بعدك ولا في قبلك قلبي خلاص كلبش على قلبك هقفل عليكى بمفتاح كنت بدور هنا وهناك شوفتك انا جالى ارتباك ازاي بنوتة بشكل ملاك واهو كل الماضي ده تلج وساح بنت الناس شاغلة الرأس والأحداث دي جديدة عليا ليل ونهار أنا بنهار ولعة يا نار عملت ايه فيا صوتها في ودني بيعزف آلة جوة حياتي بتثبت حالة أبعد يوم عنها استحالة غيرها عيوني انا مش بتشوف مش فاهم انا ايه اللي حصلي اي اللي بيجرالي حد يقولي ده جمال مظبوط بقي بالمللي خلاني بقيت انا كدة ملهوف بنت الناس شاغلة الراس والأحداث دي جديدة عليا ليل ونهار أنا بنهار ولعة يا نار عملت ايه هي”.