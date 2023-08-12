مصطفى حجاج يشعل حفل جدة بـ"يا منعنع وخطوة" وسط تفاعل كبير من الحضور
يشارك الفنان الشعبي مصطفى حجاج ضمن فعاليات حفلات صيف جدة المقام ضمن حفلات الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.
حفل مصطفى حجاج في جدة
وفور اعتلاء مصطفى المسرح تفاعلت الجماهير معه بالتصفيق الحار والرقص على نغمات أشهر أغنياته مثل يا بتاع النعناع يا منعنع وخطوة، وزحمة يا دنيا زحمة، تلتها أغنية خطوة.
ثم انتقل بأجواء الحفل للمود الدرامي وقدم أغنية ما بحنلهاش وغيرها الكثير.
وشهدت مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا على حفل الثلاثي حكيم و مصطفى حجاج وخالد سليم ضمن فعاليات موسم حفلات جدة.
كما أن حكيم يجهز مفاجأة خاصة للجمهور السعودي في الاستعراضات، والتقنيات الحديثة في الصوت، كما يقدم أغنيات ألبومه الجديد (الكبير) والذي طرحها من 5 أغنيات وهي (تزاولني، قول الله، حبايبنا، مدلعة، سيبه سيبه، منذ بداية الصيف).
وتنقل شاشة MBC مصر حفل النجوم حكيم وخالد سليم ومصطفي حجاج ضمن حفلات جدة مباشرةً على الهواء بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.