السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

مصطفى حجاج يشعل حفل جدة بـ"يا منعنع وخطوة" وسط تفاعل كبير من الحضور

مصطفى حجاج، فيتو
مصطفى حجاج، فيتو

يشارك الفنان الشعبي مصطفى حجاج ضمن فعاليات حفلات صيف جدة المقام ضمن حفلات الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

 

حفل مصطفى حجاج في جدة

وفور اعتلاء مصطفى المسرح تفاعلت الجماهير معه ‏بالتصفيق الحار والرقص على نغمات أشهر أغنياته مثل يا بتاع النعناع يا منعنع وخطوة، وزحمة يا دنيا زحمة، تلتها أغنية خطوة.

ثم انتقل بأجواء الحفل للمود الدرامي وقدم أغنية ما بحنلهاش وغيرها الكثير.

وشهدت مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا على حفل الثلاثي حكيم و مصطفى حجاج وخالد سليم ضمن فعاليات موسم حفلات جدة.

Advertisements

كما أن حكيم يجهز مفاجأة خاصة للجمهور السعودي في الاستعراضات، والتقنيات الحديثة في الصوت، كما يقدم أغنيات ألبومه الجديد (الكبير) والذي طرحها من 5 أغنيات وهي (تزاولني، قول الله، حبايبنا، مدلعة، سيبه سيبه، منذ بداية الصيف).

 

وتنقل شاشة MBC مصر  حفل النجوم حكيم وخالد سليم ومصطفي حجاج ضمن حفلات جدة مباشرةً على الهواء بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة العامة للترفيه بالسعودية الهيئة العامة للترفيه اغنية خطوة حفلات صيف جدة حفلات جدة حفل جدة خالد سليم مصطفى حجاج يا بتاع النعناع موقع فيتو

مواد متعلقة

أسعار حفل محمد حماقي في الأردن

أحدث صور من حفل خطوبة نجل عمرو أديب

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

تنسيق الكليات، مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي رياضة، اعرف مجموعك يدخلك إيه

مرتضى منصور: مجلسي أقوى مجلس في تاريخ الزمالك، وشيكابالا هيروح لممدوح عباس لحل الأزمة

أداء هزيل لمصطفى حجاج في تقديم أغنية لـ كوكب الشرق بحفل جدة، ومتابعون: أهان نفسه (فيديو)

لميس الحديدي تهنئ نجل عمرو أديب بخطوبته: مبروك لوالدتك العزيزة أماني سوكا (صور)

أوقاف القاهرة ترد على أخبار مقتل إمام مسجد بمنطقة الأميرية

انفراد بالمستندات، تفاصيل تورط اتحاد الكرة في أزمة جديدة مع الفيفا

رسالة مؤثرة من سعد محمد ناشئ الزمالك السابق بعد تدهور حالته الصحية

Advertisements

منوعات

المزيد

ماسك وزوكربيرج يخصصان عائدات نزالهما المقترح لقدامى المحاربين

اكتشاف نقود ذهبية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد في تونس

دراسة ترجح وجود سلف جديد للإنسان الحديث

تصل لـ 100 ألف ريال، رسوم تقديم التبغ في المطاعم والمقاهي بالسعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الجمعة 11-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 11-8-2023

المزيد

انفوجراف

ابتزاز وتحرش بالمجندات، أزمات أخلاقية تضرب صفوف الجيش الأوكراني (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 12 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية والاستقرار العاطفى  

هل الأعمال الصالحة تغفر المعاصي والكبائر، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية