مصطفى حجاج يشعل حفل جدة بـ"يا منعنع وخطوة" وسط تفاعل كبير من الحضور

يشارك الفنان الشعبي مصطفى حجاج ضمن فعاليات حفلات صيف جدة المقام ضمن حفلات الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

حفل مصطفى حجاج في جدة

وفور اعتلاء مصطفى المسرح تفاعلت الجماهير معه ‏بالتصفيق الحار والرقص على نغمات أشهر أغنياته مثل يا بتاع النعناع يا منعنع وخطوة، وزحمة يا دنيا زحمة، تلتها أغنية خطوة.

ثم انتقل بأجواء الحفل للمود الدرامي وقدم أغنية ما بحنلهاش وغيرها الكثير.

وشهدت مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا على حفل الثلاثي حكيم و مصطفى حجاج وخالد سليم ضمن فعاليات موسم حفلات جدة.

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كما أن حكيم يجهز مفاجأة خاصة للجمهور السعودي في الاستعراضات، والتقنيات الحديثة في الصوت، كما يقدم أغنيات ألبومه الجديد (الكبير) والذي طرحها من 5 أغنيات وهي (تزاولني، قول الله، حبايبنا، مدلعة، سيبه سيبه، منذ بداية الصيف).

وتنقل شاشة MBC مصر حفل النجوم حكيم وخالد سليم ومصطفي حجاج ضمن حفلات جدة مباشرةً على الهواء بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.