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ثقافة وفنون

تفاصيل حفل المطربة نوال صاحبة أغنية "مخاصماك" في الساحل الشمالي

المطربة المغربية
المطربة المغربية نوال عبد الشافي، فيتو

تستعد المطربة نوال صاحبة أغنية “مخاصماك”، لإحياء حفلها الغنائي المقرر إقامته يوم 31 أغسطس الجاري بالساحل الشمالي لتجدد نشاطها الفني.

حفل نوال في الساحل الشمالي 

ومن المفترض أن تقدم نوال خلال حفلها الغنائي بالساحل الشمالي أغنيتها الشهيرة “مخاصماك”، بجانب عدد من الأغاني الأخرى.

حققت أغنية “مخاصماك” للمطربة المغربية نوال عبد الشافي نجاحا كبيرا، وتصدرت مؤشر البحث على جوجل مؤخرا، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبالأخص موقع “تيك توك”، حيث إن الأغنية حققت أكثر من 500 مليون مشاهدة على هذه المواقع.

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أغنية مخاصماك لنوال عبد الشافعي 

وكشفت الجهة المنتجة للأغنية عن تجهيز مشاريع جديدة للمطربة بعد نجاح أغنية “مخاصماك”.

وأكدت أنها لن يسمح باستغلال أغنية مخاصماك لنوال عبد الشافعي دون الرجوع لها باتفاق مسبق، مؤكدة: "الشركة مش هتسمح لأي حد يستغل حقوق الأغنية غير باتفاق".

وتعتبر نوال عبد الشافي من أحدث أجيال المطربات في المغرب، فهي من مواليد مدينة أكادير المغربية، وأكملت دراستها في الإمارات العربية المتحدة حيث مكثت هناك لمدة 15 عامًا. 

وتمتلك الفنانة المغربية نوال عبد الشافي حسابات رقمية كثيرة، تضم عددًا كبيرًا من المتابعين الذين تتفاعل معهم باستمرار. 

ومؤخرًا، تحدثت نوال عبد الشافي عن نجاح أغنيتها وقالت في تصريحات تليفزيونية إن أغنية مخصماك موجودة من سنة ونص، ولما نزلت كانت ترند بس مش بالطريقة دي، الطريقة دي غريبة، أول ما بدأت الأغنية بدأت على تيك توك، وأنا متحمسة أعمل أغاني كتير.

وأشار إلى أن أغنية “مخاصماك”، التي طرحتها الفنانة نوال عبد الشافي، بالتعاون مع مغني المهرجانات مسلم، تصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، ووصل عدد مشاهدات الأغنية على “يوتيوب” إلى أكثر 34 مليون مشاهدة. 

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