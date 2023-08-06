الأحد 06 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

نوال عبد الشافي تعود للجمهور بمفاجآت جديدة بعد نجاح أغنية مخصماك

نوال عبد الشافعي،
نوال عبد الشافعي، فيتو

 نوال عبد الشافي ، حققت أغنية “مخصماك” للمطربة المغربية  نوال عبد الشافعي نجاحا كبيرا وتصدرت مؤشر البحث على جوجل مؤخرا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وبالأخص موقع تيك توك، حيث إن الأغنية حققت أكثر من 100 مليون مشاهدة على هذه المواقع.

أغنية مخصماك لنوال عبد الشافعي 

وكشفت الجهة المنتجة للأغنية ، عن تجهيز مشاريع جديدة للمطربة بعد نجاح أغنية “مخصماك”.

 

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و أكدت أنها لن يسمح باستغلال أغنية مخصماك لنوال عبد الشافعي دون الرجوع لها باتفاق مسبق مؤكدة " الشركة  مش هتسمح لاي حد يستغل حقوق الأغنية غير باتفاق".

وتعتبر نوال عبد الشافي من أحدث أجيال المطربات في المغرب،  فهي من مواليد مدينة أكادير المغربية، وأكملت دراستها في الإمارات العربية المتحدة حيث مكثت هناك لمدة 15 عامًا. 

وتمتلك الفنانة المغربية نوال عبد الشافي حسابات رقمية كثيرة تضم عددًا كبيرًا من المتابعين الذين تتفاعل معهم باستمرار. 

مؤخرًا تحدثت نوال عبد الشافي عن نجاح أغنيتها وقالت في تصريحات تليفزيونية إن أغنية مخصماك موجودة من سنة ونص، ولما نزلت كانت ترند بس مش بالطريقة دي، الطريقة دي غريبة، أول ما بدأت الأغنية بدأت على تيك توك، وأنا متحمسة أعمل أغاني كتير.

واشار إلى أن أغنية “مخصماك”، التي طرحتها الفنانة نوال عبد الشافي، بالتعاون مع مغني المهرجانات مسلم، تصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، ووصل عدد مشاهدات الأغنية على “يوتيوب” إلى   أكثر 34 مليون مشاهدة. 

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