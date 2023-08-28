خبيرة: البورصة المصرية ينقصها مؤشر يشبه الداو جونز، وصانع قوي للسوق

قالت راندا حامد خبيرة أسواق المال، إن العائد على بورصة مصر من الانضمام لتجمع البريكس غير مباشر، وهو من خلال تنشيط التجارة، وتنشيط القطاعات المقيدة بالبورصة المصرية، وبخاصة فيما يتعلق بالتجارة مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء ممن لهم علاقات تجارية، وبالتالي فتح منصات جديدة، وبخاصة في حال خفض التعامل بالدولار والاعتماد على عملات أخرى تقلل الضغط على الدولار كعملة أساسية للتعامل.

وأضافت أن ذلك يتم من خلال بنك التنمية التابع لمجموعة البريكس، وبالتالي يمكن التصدير بشكل أفضل، وكذلك الاستيراد بشكل أفضل من ذي قبل، وبالتالي زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة وهي عوائد وفوائد غير مباشرة وسيؤثر على أحجام التداول، ثم يؤثر على مستقبل وفرص انضمام مصر للمؤشرات العالمية.

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تهيئة السوق لاستقبال المزيد من الاستثمارات

وأضافت أن البورصة شهدت خلال العام الماضي، ومنذ قدوم إدارة جديدة للرقابة المالية وإدارة للبورصة على قدر كبير من التفاهم والتنسيق، وتم اتخاذ العديد من القرارات والقوانين التى ساهمت إلى حد كبير فى تهيئة السوق لاستقبال المزيد من الاستثمارات، كذلك حدت من المعوقات التى كانت تواجه الاستثمار في البورصة.

وأشارت إلى أننا شهدنا إصدار العديد من القرارات وإطلاق صناديق جديدة، كان آخرها صندوق الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة، كذلك الاتجاه لإطلاق سوق طوعي للكربون، والسندات الخضراء وغيرها، وهي أدوات وآليات هيأت السوق والبورصة المصرية لاستقبال اى خطط للشراكة مع بورصات عالمية، واستقبال الطروحات المنتظرة.

مؤشر “إي تي إف” في مصر

وتابعت، أن ما ينقصنا أن يكون لدينا مؤشر “إي تي إف” فى مصر، يتماشى مع المؤشر الرئيسى للبورصة، ولذلك ليس لدينا صانع سوق، كما أنه ليس لدينا مؤشر يشبه الداو جونز الصناعي يمكن من خلاله الدخول للسوق الأمريكي والتداول من خلاله، وما دون ذلك فإن إدارتي البورصة والرقابة المالية قاموا بإدخال آليات ومواد وقوانين جديدة، كما أنهم على تواصل دائم مع أطراف السوق والمستثمرين، لحل المشكلات وإيجاد حلول سريعة لكافة المشكلات التي تعيق الاستثمار في البورصة.