هاني شاكر يغني لـ العندليب فى حفل بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى

أضاءت سماء القاهرة أمسية مميزة جاءت ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

حفل هاني شاكر

وتغنى المطرب الكبير هاني شاكر بكوكبة من أعماله الجماهيرية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى كان منها بحبك ياغالى، شاور، كل ليلة، لو رحت بعيد، فرق ف الاحساس، ماتهدديش، ياريتنى، اصاحب مين، نسيانك صعب، مشتريكى، كده برضه ياقمر، وعد منى، مش بعتب عليك، حنعيش، لو بتحب، لسة بتسألى على الضحكاية وغيرها إلى جانب جانا الهوي لـ العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وسط تفاعل الجمهور.

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حفل نادية مصطفى

فيما كانت أحيت المطربة نادية مصطفى الفاصل الأول كن حفل الليلة الثالثة باحدث اعمالها بعنوان يسلملى ذوقهم والتى نالت اعجاب واستحسان الجمهور اضافة الى عدد من أغانيها الشهيرة كان منها ادعوا لمصر، الليلة دى، سلامات، الصلح خير، جاى ف ايه، مسافات إلى جانب عدد من مؤلفات نجوم زمن الفن الجميل منها مالى لـ وردة، ياساعه بالوقت اجرى لـ نور الهدى، انا قلبى اليك ميال لـ فايزة احمد، من حبى فيك ياجارى لـ حورية حسن.

مهرجان القلعة

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة افتتحت فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء، والذي تُنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

ويقام مهرجان القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، بمشاركة نُخبة من نجوم الغناء والإنشاد بمصر والوطن العربي.

وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا خلال افتتاح المهرجان نُخبة من رواد المجال الذين أثروا الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وشخصيات كان لها دور بارز في إنجاح الدورات السابقة.

وضمت قائمة المكرمين كلا من: "الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق -ومؤسس مهرجان القلعة، تسلمها عنه نجله محمد، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب تسلمتها عنه نجلته نهلة، اسم الفنان الراحل أحمد منيب تسلمها عنه نجله فتحي منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدي نجيب تسلمها عنه فتحي منيب، السوبرانو تحية شمس الدين، المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان - مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمي مدير عام المكتب الفني والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا".

تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ويبلغ سعر تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته هذا العام 60 جنيهًا، وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار 14 يومًا، ويضم 45 حفلًا متنوعًا.