الإثنين 14 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل كيك الشيكولاتة بالكاكاو، سهلة وبسيطة ومذاقها لا يقاوم

كيكة الشيكولاتة،
كيكة الشيكولاتة، فيتو

طريقة عمل كيك الشيكولاتة بالكاكاو، كيك الشيكولاتة من أشهى أنواع الكيك وأكثرها تميزا لنكهتها المميزة التي يعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل كيك الشيكولاتة بالكاكاو، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتحرص ربات البيوت على تحضيرها كحلوى اقتصادية يسعد بها أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل كيك الشيكولاتة بالكاكاو.

مكونات عمل كيك الشيكولاتة:-

3 أكواب دقيق

5 بيضات 

كيس فانيليا

كيس بيكينج بودر 

2 كوب سكر

كوب لبن حليب

كوب زيت على زبد

ربع كوب كاكاو خام

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3 ملاعق كبيرة نوتيلا أو كريمة شيكولاتة سهلة الفرد

طريقة عمل كيك الشيكولاتة بالكاكاو، فيتو

طريقة عمل كيك الشيكولاتة بالكاكاو:

  • نشعل الفرن ونتركه يسخن
  • ثم نحضر صينية فرن متوسطة وندهنها بالزبد ونعفرها بالدقيق ونتركها جانبا.
  • ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى يصبح لون البيض فاتح.
  • ثم نضيف لهم اللبن ونخفق جيدا، ثم نضيف الزبد والزيت ونستمر في الخفق، بعدها نضيف السكر تدريجيا ونضرب جيدا حتى يذوب السكر.
  • ثم نضيف النوتيلا والكاكاو ونضرب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.
  • ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق المنخول ونضيف له البيكينج بودر.
  • ثم نحضر خليط البيض ونضيفه إلى الدقيق تديجيا، ونعجن جيدا حتى تتجانس المكونات ونحصل على عجين متجانس خالى من أى تكتلات للدقيق.
  • ثم نصب الخليط فى الصينية وندخلها الفرن الساخن مسبقا.
  • نترك الصينية في الفرن لمدة 35 دقيقة، مع مراعاة عدم فتح الفرن قبل هذه المدة.
  • بعدها نخرج الكيك من الفرن، ثم نقوم بعمل اختبار للكيك حيث ندخل السكين فى منتصف الكيك لو كان نظيف فهذا يعنى أن الكيك أصبح جاهز، أما لو السكين خرج ملطخ بالعجين فهذا يعنى أنها تحتاج دقائق أخرى فى الفرن.
  • وبعد التأكد من نضج الكيك، يجب نخرجها ونتركها تبرد تماما، ثم نقطعها ونزينها بالصوصات المختلفة حسب الرغبة، ونقدمها مع العصير أو الشاي باللبن.

طريقة عمل كيك البرتقال

ويمكن عمل نفس الكيكة بالنكهات المختلفة، مثل الكيكة بالبرتقال حيث نستبدل اللبن بكوب عصير برتقال وربع كوب بشر قشر برتقال، واستكمل نفس الخطوات المذكورة.

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كما يمكن عمل الكيك بالفانيليا وذلك بالاكتفاء بإضافة اللبن الحليب فقط مع الفانيليا بدون أى نكهات أخرى.

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كيك الشيكولاتة طريقة عمل كيك الشيكولاتة طريقة عمل كيك الشيكولاتة بالكاكاو طريقة عمل كيك البرتقال الشيف نوال أحمد

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