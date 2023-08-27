الإثنين 28 أغسطس 2023
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محافظات

أدوات الرقابة البرلمانية عنوان الندوة التثقيفية بإدارة شباب أجا

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

نفذ قسم البرلمان والتعليم المدني بإدارة شباب أجا في محافظة الدقهلية، ندوة تثقيفية بمركز شباب اخطاب التابع لإدارة شباب اجا، تحت عنوان:" أدوات الرقابة البرلمانية".

تحدث المحاضر محمد فتحي مدرب وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن أدوات الرقابة البرلمانية، وأن أدوات الرقابة البرلمانية إحدى الأدوات الهامة التي يستخدمها البرلمان لممارسة دوره في الرقابة على الحكومة وضمان تنفيذها للسياسات والقوانين بشكل صحيح وفعال، وتهدف هذه الأدوات إلى ضمان الشفافية والمساءلة والعدالة في العمل الحكومي، وتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق المواطنين.

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وأوضح أن من بين أهم أدوات الرقابة البرلمانية: الأسئلة البرلمانية: يستخدم البرلمان أسئلة موجهة لأعضاء الحكومة للحصول على معلومات حول سياساتها وقراراتها وتنفيذها. 

وتعتبر هذه الأسئلة فرصة للبرلمان لمناقشة القضايا المهمة وطرح التحديات التي تواجه الحكومة، واللجان البرلمانية: تعتبر اللجان البرلمانية أداة رئيسية للرقابة البرلمانية، حيث تقوم بدراسة القوانين والسياسات والميزانيات وتقديم توصياتها للبرلمان. وتعمل هذه اللجان على مراقبة أداء الحكومة والتحقق من تنفيذ هذه التوصيات والقوانين.

يأتى تنفيذ الندوة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومني جوده مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، ومتابعة علي عبد الرحمن مدير إدارة شباب اجا، تنفيذ دولت عزيز رئيس قسم البرلمان باداره شباب اجا ومشرفة القسم نهى عبد العزيز.

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