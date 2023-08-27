توزيع جوائز مسابقة مجلة علاء الدين لاكتشاف المواهب بحضور وزير الشباب، غدًا
تشهد مؤسسة الأهرام، غدًا الإثنين في الثانية عشرة ظهرا توزيع جوائز مسابقة مجلة علاء الدين لاكتشاف المواهب، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام.
جوائز اكتشاف المواهب
وقال الكاتب الصحفى حسين الزناتي، رئيس تحرير المجلة، إن المسابقة كانت في مجالات التقديم الإعلامي والقصة القصيرة والكتابة الصحفية حتى سن ١٦ عاما وتأتي في إطار بروتوكول التعاون بين قطاع النشء بوزارة الشباب والرياضة ومجلة علاء الدين.
اختيار موعد توزيع الجوائز
وأوضح انه تم اختيار موعد توزيع جوائز المسابقة مع انطلاق أولى فعاليات منتدى مجلة علاء الدين لقضايا الطفل والتي تناقش دور الإعلام في قضاياه بحضور وزير الشباب في لقاء مفتوح مع قراء المجلة ومناقشة الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام والإعلامي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية والكاتبة في أدب الطفل سماح أبوبكر عزت والإعلامية المتميزة داليا أشرف التى ستدير اللقاء بحضور قيادات وزارة الشباب وقطاع النشء برئاسة جيهان حنفي وإيمان عثمان.
ورشة حكي للأطفال
وأكد الزناتى على أن المنتدى يستهدف استكمال دور المجلة التوعوي ومساهمتها بدور إيجابي في جهود الدولة المصرية بملف الطفل وقضاياه، لافتا إلى أن توزيع الجوائز يسبقه ورشة حكى للأطفال فى الحادية عشر للكاتبة سماح أبوبكر عزت.
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