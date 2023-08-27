الأحد 27 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

تفاصيل انتهاء أزمة عمر كمال وحمو بيكا بسبب "انتي معفنة"

حمو بيكا وعمر كمال،فيتو
حمو بيكا وعمر كمال،فيتو

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن تحويل كل من المطرب عمر كمال، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، للتحقيق وذلك بعد الانتقادات التى تعرض لها الثنائي بسبب فيديو أغنية “إنتي معلمة”، التى استبدل فيها الثنائي الكلمات بـ “إنتي معفنة”.

في هذا السياق، كشف مصدر لـ “فيتو”، الكواليس الكاملة للأزمة، وما يحدث بعد عودة عمر كمال من كندا، وذهابه للنقابة للالتزام بموعد التحقيق معه، بالإضافة لعمر كمال.

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وأكد المصدر، أن أعضاء النقابة، واللجنة المكلفة بالتحقيق، تابعت بعض الفيديوهات للثنائي، وتحدثت معهم ومع إدارة أعمالهم، من أجل معرفة الحكاية الكاملة للفيديو، حيث أكدوا على أن ما نشر ليس فيديو دعائي لأغنية جديدة كما يعتقد البعض، ولكن كانت عبارة عن فيديو كوميدي بينهما.

 

وأضاف المصدر، أن ما حدث من تحويل الثنائي للتحقيق، ليس إدانة لهم علي الإطلاق، ولكن مجرد إجراء قانوني، من أجل التحقيق في الأمر بشكل واضح، وبالاستماع للثنائي.

 

وبشأن توقيع عقوبة متوقعة عليهم، قال أنه لا يمكن الحكم في الوقت الحالى، وأن الأزمة ستكون منتهية في حالة إثبات أنه فيديو كوميدي، وليس أغنية يعزم الثنائي علي طرحها عبر منصاتهم.

 

وكان قرر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إحالة المطرب عمر كمال، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، للتحقيق، وذلك بسبب أغنية «أنت معفنة» التي تداولها رواد السوشيال ميديا وانتقدتها برامج التوك شو. 

 

وقال مصطفي كامل:"استجابة لما شاهدته وما أذاعه بعض الإعلاميين قررت تكليف الدكتور محمد عبدالله رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات بإبلاغ الشئون القانونية لاستدعاء عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق فورًا".

 

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تفاصيل التحقيق مع عمر كمال وحمو بيكا في نقابة المهن الموسيقية

بسبب أغنية أنت معفنة، إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق

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