(انتي معفنة)، مفاجأة بشأن أزمة فيديو عمر كمال وحمو بيكا
علق أمير سامي، مدير أعمال المطرب عمر كمال على حالة الجدل المثارة خلال الساعات الماضية بشأن مقطع فيديو “انتي معفنة” على غرار الأغنية الأصلية التي تحمل اسم “انتي معلمة”، والتي غناها كل من عمر كمال وحمو بيكا.
مدير أعمال عمر كمال
وقال أمير سامي في تصريح خاص لـ"فيتو":" انتي معفنة ليست أغنية ولم يتم طرحها من الأساس ولا يوجد أي أغنية جديدة رسمية طرحها عمر كمال مع حمو بيكا".
أزمة فيديو انتي معفنة
كانت بداية الأزمة عندما نشر عمر كمال مقطع فيديو رفقة حمو بيكا علي حسابه الشخصي عبر “فيس بوك” منذ أيام وعرضهم للهجوم الحاد واعتبره البعض إهانة للمرأة.
وطالب آخرون من نقابة المهن الموسيقية تحويل كل من حمو بيكا وعمر كمال للتحقيق بعد هذا التصرف.
عمر كمال
ومن ناحية أخرى، طرح عمر كمال أغنيته الجديدة مع عبد الباسط حمودة والتي جاءت بعنوان “السخان” وذلك منذ أيام علي موقع يوتيوب ومنصات الموسيقي.
وكان عمر كمال قد طرح أغنية "قلبي خسة" مؤخرًا بالتعاون مع أيتن عامر ضمن أحداث فيلم "ساعة إجابة".
والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور ومن توزيع أحمد وحيد.
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