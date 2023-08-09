عمر كمال يحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي الجمعة المقبل

يحيي المطرب عمر كمال حفلًا غنائيًّا في الساحل الشمالي يوم الجمعة المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري ليجدد نشاطه الفني، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

حفل عمر كمال في الساحل الشمالي

ومن المنتظر أن يقدم عمر كمال خلال حفله المقبل بالساحل الشمالي، باقة من أغانيه الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ومن ناحية أخرى، طرح عمر كمال أغنيته الجديدة مع عبد الباسط حمودة والتي جاءت بعنوان “السخان” وذلك منذ أيام علي موقع يوتيوب ومنصات الموسيقي.

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وكان عمر كمال قد طرح أغنية "قلبي خسة" مؤخرًا بالتعاون مع أيتن عامر ضمن أحداث فيلم "ساعة إجابة".

والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور ومن توزيع أحمد وحيد.

وعلى الجانب الآخر، تحدث الفنان عمر كمال في وقت سابق عن تفاصيل شخصيته في فيلم ساعة إجابة الذي يشارك في بطولته مع شريف سلامة وأيتن عامر وفيدرا وغيرهم.

وقال الفنان عمر كمال على هامش وجوده في العرض الخاص لفيلم ساعة إجابة: "أنا طالع بشخصيتي الحقيقية في الفيلم وعامل دور حلو مع آيتن عامر وإن شاء الله عامل مجموعة أغاني منهم أغنية مع حسن شاكوش هتنزل في آخر الموسم.

في وقت سابق طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم ساعة إجابة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" البرومو الرسمي للعمل.

فيلم ساعة إجابة

ويقوم ببطولة فيلم ساعة إجابة، الطفل سليم مصطفى، الذي يخوض خلال أحداث فيلم ساعة إجابة مغامرات عجيبة تقلب نظام حياته رأسًا على عقب، نتيجة كثرة الخلاف مع والديه المحبين، يصل إلى ذروته عندما يخفق والداه في الوفاء بوعدهما له بالذهاب إلى السينما، فيتشاجر معهما ويدخل غرفته مغلقًا الباب بشدة ويتمنى أن يحصل على أب وأم مختلفين، يسمع صوت الرعد، وعند فتحه الباب يكتشف تحقق أمنيته وأنه انتقل إلى بيت جديد مع عائلة جديدة ليعيش مغامرة جديدة.

أبطال فيلم ساعة إجابة

ويشارك في فيلم ساعة إجابة، العديد من الفنانين، منهم: سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، الطفل سليم مصطفى، والمغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضًا.

يذكر أن فيلم ساعة إجابة، من تأليف ورشة ورق عنب لكتابة السيناريو، التي تضم أحمد شيكو، محمد خضير، شيرين علاء، مصطفى خضر، رحاب نبيل، وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.