سفير السودان في ليبيا: حميدتى مات (فيديو)

أعلن دبلوماسي سودانى، اليوم، وفاة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتى"، قائد ما تسمي قوات الدعم السريع، دون تحديد تاريخ وفاته.

سفير السودان فى ليبيا يعلن وفاة حميدتي

وتسببت تصريحات سفير السودان في ليبيا، السفير إبراهيم محمد أحمد، عاصفة من الجدل بين السودانيين خلال الساعات الماضية، بسبب تصريحاته حول مقتل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وزعم السفير السوداني إبراهيم محمد أحمد، في لقاء مع قناة "الجزيرة " القطرية، أن "محمد حمدان دقلو، الملقب بـ"حميدتي"، قد توفي، وبالرغم قوله إن معلوماته من مصادر موثوقة، لكنه رفض الإفصاح عن تاريخ وفاة حميدتى.

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وقال السفير السوداني، إبراهيم محمد أحمد، موجها كلامه لمقدم البرنامج: "خدها مني حميدتي مات.. أنا مسئول عن كلامي"، وعندما سئل إذا كان تلك المعلومة أتت من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، نفى ذلك وأوضح أنه لا تواصل بينهما.

وما أثار جدلًا أكبر هو تعليق السفير السوداني حول أن حميدتي قد يظهر من جديد، قائلًا: "بيموت ويحيا مرة ثانية، في زول يقولوا مات وظهر من جديد".

اعتياد تردد أنباء وفاة حميدتى منذ اندلاع اشتباكات السودان

ومنذ اندلاع الاشتبكات اعتادت قوات الدعم السريع نفي أنباء تتردد عن وفاة حميدتي، التي ترددت كثيرا، وكان آخرها تصريحات القائد الثاني لقوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، الذي قال إن "قائد القوات محمد حمدان دقلو بخير وإنه في الصفوف الأمامية مع قواته.

السودان، فيتو

وكانت النيابة العامة السودانية، أصدرت الخميس، لائحة اتهام بحق 46 شخصًا قالت إنهم ارتكبوا جرائم حرب ضد السودانيين، من بينهم قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي" و3 من أشقائه.

زيارة عبدالفتاح البرهان إلى مدينة بورتسودان

فى سياق آخر، وصل رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم، إلى مطار بورتسودان، لأول مرة منذ بدء القتال بين الجيش الجيش والدعم السريع.

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ونشر الجيش السوداني، صور تظهر وصول البرهان إلى بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر، وذكر الجيش الجيش أن قائده سيواصل جولاته التفقدية لبعض المناطق العسكرية داخل وخارج منطقة العاصمة المركزية.

وتتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع منذ أكثر من 4 أشهر، وتشهد البلاد اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، وخلفت المعارك حتى الآن مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.

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