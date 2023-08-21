الإثنين 21 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تجدد الاشتباكات في مناطق متفرقة من السودان، وتحذيرات أممية من زيادة العنف

اشتباكات السودان،
اشتباكات السودان، فيتو

تجددت الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع في عدد من من المناطق السودانية أبرزها الخرطوم وأم درمان، وتنفذ القوات المسلحة السودانية عمليات تطهير في بعض مناطق العاصمة.
 


تجدد الاشتباكات في السودان 

وفي السياق ذاته أعربت البعثة الأممية في السودان من تخوفها من تصاعد أعمال القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدد من الولايات.

وحذرت مجموعة الإيجاد في البيان الصادر عنها اليوم الاثنين، من تحول السودان إلى ملاذ للإرهابيين، خاصة مع استمرار الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع. 

وقال مسئول كبير في الهيئة الحكومية للتنمية "الإيجاد"، الأحد، إن هناك مخاوف من تحول السودان إلى ملاذ "للإرهابيين"، وحث الدول الأعضاء على العمل معًا للتوصل إلى حلول لمواجهة أخطار الإرهاب والصراعات في المنطقة، حسبما أفادت وكالة "أنباء العالم العربي".

وقال قائد برنامج القطاع الأمني في "الإيجاد"، أبيبي مولونيه، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن منطقة القرن الإفريقي غنية بالموارد الطبيعية، لكن عدم الاستقرار وخطر الإرهاب والتغير المناخي تمثل تحديات كبرى.

وتابع: "يجب اتخاذ إجراءات جماعية لردع التهديد الإرهابي من خلال تطوير حل مستدام للصراع في المنطقة".

وأكد مسؤول الإيجاد: "الجماعات الإرهابية في سوريا تبحث عن فراغ لاستغلاله بعد هزيمتها.. هذا الفراغ متوفر الآن في منطقة شرق أفريقيا".

وأوضح أبيبي أنه "على سبيل المثال هناك خطر في السودان.. إذا لم يتم التوصل لحل للمشكلة في السودان، فمن المعتقد أن الجماعات الإرهابية سوف تستغل هذا الفراغ".

وقال: "تنشط كل من حركة الشباب الصومالية وتنظيم داعش في المنطقة... وأحد الأسباب لذلك هو ضعف الحكومة في الصومال الذي أصبح ملاذا آمنا للجماعات. كما تزداد الهجرة من اليمن إلى منطقتنا".

وختم: "كل هذا يوضح حقيقة أن الحرب تحرمك من الحياة الهانئة وتلقي بك في النار والجحيم، لذا يجب أن يعمل الجميع على تجنب الحرب".

عبرت البعثة الأممية في السودان عن انزعاجها الشديد إزاء الزيادة في أعمال العنف في ولايتي جنوب وغرب كردفان، ونقل بيان عن المبعوث الأممي فولكر بيرتس، الدعوة إلى وقف جميع الأعمال العسكرية وحماية المدنيين واللجوء إلى الحوار لحل المشاكل.

وذكرت البعثة أن تقارير وردت بتنفيذ قصف عنيف من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان ضد ولاية جنوب كردفان أعقبه اشتباكات بين الحركة والقوات المسلحة السودانية ما تسبب في نزوح سكان من المنطقة ووقوع ضحايا بين المدنيين.

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مقاتلات الجيش السوداني تقصف مواقع للدعم السريع في الخرطوم

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بعد هزيمتها في سوريا، تخوفات من تحول السودان إلى ملاذ للجماعات الإرهابية

 

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