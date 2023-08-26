الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تقارير حالات الاغتصاب في السودان
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تدين العنف الجنسي المرتبط بالصراع في السودان.
وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيان، أنها قلقة إزاء تقارير عن حالات اغتصاب في غرب دارفور ومناطق أخرى.
وقالت الوزارة إن التقارير العديدة عن الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في غرب دارفور ومناطق أخرى مثيرة للقلق البالغ، هذه الأعمال الوحشية تسهم في ظهور نمط جديد من العنف العرقي الموجه.
تصاعد القتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية
وتابعت: نشعر بقلق بالغ على وجه الخصوص إزاء الوضع داخل وحول مدينة نيالا جنوب دارفور حيث يوجد عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين في ظل تصاعد القتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.
وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة دعت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى وقف القتال على الفور والسماح بالمرور الآمن لجميع المدنيين إلى خارج المدينة.
الحرب في السودان تثير حالة طوارئ إنسانية هائلة
وأمس الجمعة، حذرت الأمم المتحدة، من أن الحرب والجوع يهددان بـ"القضاء" على السودان، إذ يواجه مئات الآلاف من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية خطر الموت مع احتدام القتال في البلاد.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، إن "الحرب في السودان تثير حالة طوارئ إنسانية هائلة".
وأضاف: "هذا الصراع وما خلفه من جوع ومرض ونزوح - يهدد الآن بتدمير البلاد بأكملها".
وتابع: "كلما طال أمد القتال، أصبح تأثيره أكثر تدميرا. وقد نفد الطعام بالفعل في بعض الأماكن".
وأشار جريفيث إلى أن "مئات الآلاف من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد ويواجهون خطر الموت الوشيك إذا تركوا دون علاج"، حسبما أفادت "فرانس24".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.