الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

خريطة الحركات المسلحة الموجودة داخل مخيم عين الحلوة في لبنان

مخيم عين الحلوة،
مخيم عين الحلوة، فيتو

مأساة جديدة تضرب  مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بسبب الاشتباكات التي يتعرض لها اللبنانيون وكذلك سكان عين الحلوة فمنهم من هم معنيون به ومنهم من لا يعنيهم الأمر بشيء.

والمعروف عن المخيم الفلسطيني الأكبر في لبنان بأنه عاصمة الشتات نتيجة لتشرد سكانه جراء الاشتباكات الأخيرة والمواجهات المسلحة  والرصاص الذي يغطي الأرض في المنطقة التي لا تتخطى الكيلو متر مربع جنوب لبنان ويضم المخيم 10 مدارس، وعيادتين تابعتين للأونروا، بالإضافة إلى مستشفيين صغيرين للعمليات البسيطة والمعقدة أحيانا.

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وأدت الاشتباكات الأخيرة في عين الحلوة وتحديدا بين حركة فتح وعناصر تابعة لـتنظيم جند الشام وجماعة الشباب المسلم لتسليط الضوء علي شعبية  ونفوذ الحركات المسلحة في أكبر المخيمات الفلسطينية.

وتتواجد العديد من الفصائل الفلسطينية المسلحة داخل المخيم مثل حركة فتح وحركة حماس. وقد تعرّض المخيم بشكل خاص لأعمال العنف بين الأعوام 1982 و1991، الأمر الذي نتج عنه حدوث عدد كبير من الإصابات وتدمير المخيم بالكامل تقريبا.
 

عناصر تنظيم جند الشام 

جند الشام هو تنظيم سلفي ينشط في مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، معظم عناصره لبنانية وفلسطينية، تشكل في سوريا عام 2013، على أيدي مقاتلين أجانب غالبيتهم شيشانيون، ومع قدوم “أبو مسلم الشيشاني” إلى سوريا في تلك الفترة، تزعم التنظيم، وشارك تنظيم جند الشام في معارك كسب عام 2013، ومعركة السيطرة على إدلب 2015، ويتخذ من جبال ريف اللاذقية مقرات له ولعوائل عناصره الذي يقدرهم أعدادهم بنحو ألف مقاتل.

حركتا حماس والجهاد الإسلامي 

أما حركتا حماس والجهاد الإسلامي  فهما حركتان سياسيتان في الوسط الفلسطيني بالأساس، ولا ذراع مسلح لهما، غير أن وجود السلاح الفردي مع عناصر هاتين الحركتين، لا سيما في المخيمات، أمر شبه مؤكد، وتنافس حركة "حماس" بقوة اليوم حركة “فتح” في الحضور الشعبي والسياسي في معظم المخيمات الفلسطينية وخارجها.

الحركة الإسلامية المجاهدة


هي أقدم الحركات الإسلامية المسلحة في عين الحلوة، تأسست عام 1975، تحت شعار تحرير فلسطين من منطلق إسلامي، وقد برز في الحركة خلال تلك الفترة كل من الشيخ إبراهيم غنيم، والشيخ جمال خطاب، والأخير يتولى حاليًا قيادة الحركة، وهو داعية إسلامي معروف، بدأ عمله قبل عقدين تقريبًا، ومواقفه أقرب إلى الاعتدال الإسلامي، ونهجه يركز على العمل الدعوي والإعلامي، لذا فهو يحظى باحترام جميع الحركات الإسلامية وغير الإسلامية في المخيم. ويتبع لـ الحركة الإسلامية المجاهدة، مجموعة عسكرية (نحو 100-150عنصرًا)، ولا يُعرف عنها القيام بنشاطات مسلحة خارجه.
لعبت الحركة دورًا فاعلًاً في مقاومة الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، ومع انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، وإعادة انتشار الجيش اللبناني في العام 1991 حافظت الحركة على وجودها المسلح، لكنها توجهت أكثر نحو العمل الدعوي، وحققت انتشارًا في عدد من المخيمات الأخرى.

جبهة النصرة

تشكلت جبهة النصرة فى مخيم عين الحلوة  من قبل  اسامة الشهابي  الذي  كان زعيما لحركة فتح الاسلام قبل أن تعلن عن حل نفسها بعد معارك نهر البارد عام 2007 وتعلن عن اندماج عناصرها فى تنظيم القاعدة وتشكيلهم تنظيم جبهة النصرة  بقيادة ابو محمد الجولاني  فى سوريا.

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