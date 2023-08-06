حماس تتوعد إسرائيل بدفع الثمن ردًا على اغتيال 3 فلسطينيين

توعدت حركة حماس مساء اليوم الأحد دولة الاحتلال بدفع الثمن ردا علي اغتيال 3 شباب فلسطينيين بمخيم جنين.

اغتيال 3 شباب فلسطيني بمخيم جنين

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن العدو الصهيوني يرتكب جريمة جديدة باغتياله لثلاثة من أبناء الشعب الفلسطيني في جنين، في تصعيد لعدوانه وإرهابه المتواصل على شعبنا.

وأضاف: الاحتلال لن يفلت من دفع ثمن جرائمه، فشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة لن يمرروا عدوان الاحتلال دون تدفعيه الثمن.

وتابع: هذه الدماء الزكية ستكون وقودا لتصعيد الفعل الفدائي واستمرار هذه الانتفاضة المجيدة والثورة العظيمة، فإرادة شعبنا صلبة لن تكسرها جرائم الاحتلال.

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وأكمل: هذا التصعيد من العدو الصهيوني الذي يستهدف شعبنا ومقدساته، يؤكد ضرورة العمل الجاد لصياغة خطة وطنية عملية لمواجهة الاحتلال، وانخراط الكل الوطني في برنامج مواجهة إرهاب حكومة المستوطنين".

واستشهد 3 شباب فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بعد إطلاق النار تجاه مركبة فلسطينية قرب مفرق عرابة جنوب جنين.

وذكرت القناة العاشرة العبرية أن قوة خاصة إسرائيلية أطلقت النار تجاه مركبة فلسطينية، ثم وقع اشتباك مسلح بالمكان.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن قوات جيش الاحتلال تدعي إحباط مجموعة من المقاومين الفلسطينيين قرب جنين كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية، مضيفة أنّ الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية من حاجز "دوتان".

الاحتلال الإسرائيلي قتل 37 طفلا خلال 7 أشهر



في سياق متصل، بلغ عدد ضحايا قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأطفال في الأراضي المحتلة أكثر من 37 طفلا، منذ بداية عام 2023، وحتى الآن، أي نحو 7 أشهر.

وجاء ذلك في تصريحات لمدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، والذي قال في حديث لإذاعة "صوت فلسطين": إن السلطات الإسرائيلية، قتلت منذ بداية العام الحالي، 37 طفلا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح عايد أبو قطيش أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ بداية العام الجاري 31 طفلا في الضفة الغربية المحتلة، و6 في قطاع غزة".



وأكد أن "سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 160 طفلا، بينهم 21 في الاعتقال الإداري".





تصاعد عمليات القتل والاعتقال ضد الأطفال



وأشار أبو قطيش تصاعد عمليات القتل والاعتقال ضد الأطفال الفلسطينيين بشكل غير مسبوق، مضيفا أن المجتمع الدولي "لا يوفر حماية للأطفال الفلسطينيين ولا يحاسب الاحتلال على جرائمه".

وقد شيع عشرات الفلسطينيين السبت، في قرية برقة شرق رام الله، جثمان الشاب قصي معطان (19 عاما) إلى مقبرة الشهداء بالمدينة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتله برصاص المستوطنين الليلة الماضية خلال مهاجمتهم قرية برقة.





مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين



وأشار تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى وقوع مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين في قرية برقة قضاء رام الله، ليلة أمس، حيث قام المستوطنون الإسرائيليون بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين.

وقد أسفرت المواجهات عن استشهاد فلسطيني وإصابة أربعة آخرين، كما تمّ العثور على سيارة فلسطينية محترقة، فيما أصيب عدد من المستوطنين الإسرائيليين جراء تعرضهم للرشق بالحجارة.

