كتائب القسام تستولي على طائرة استطلاع إسرائيلية شرق غزة (فيديو)

أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من السيطرة على طائرة إسرائيلية مسيرة من نوع "أوربيتر K1" شرقي قطاع غزة.

الاستيلاء على طائرة إسرائيلية مسيّرة

وقد نقلت وكالة "سما" ووكالات فلسطينية أخرى، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لحركة "القسام"، جاء فيه أنه: "بعون الله وتوفيقه تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام يوم أمس الاثنين 27 محرم 1445هـ الموافق 14/08/2023م من الاستيلاء على طائرة إسرائيلية مسيّرة من نوع "أوربيتر K1".

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وأشار بيان حركة حماس إلى أن الطائرة الاسرائيلية كانت في مهمة استطلاع معادٍ في أجواء شرقي القطاع، قبل أن تنجح عناصر حركة القسام في السيطرة عليها.

إسقاط مسيرة تابعة للاحتلال في غزة

جاء هذا في الوقت الذي قالت فيه وسائل إعلام فلسطينية أمس الاثنين، إن "طائرة مسيرة تابعة للدولة اليهودية أسقطت في قطاع غزة".

وفي الفترة الأخيرة، تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي، مهمة مراقبة مستمرة لقطاع غزة، عبر تسيير الطائرات الاستطلاعية، وقد استعانت بهذه الطائرة منذ عدة سنوات، حيث تقوم إلى جانب مهامها من الرصد والمراقبة بعمليات الاغتيال والتصفية للمقاومين.

إسقاط مسيرة إسرائيلية في مخيم جنين

ويشار إلى أنه في الثالث من شهر يوليو الماضي، أسقط مقاومون فلسطينيون طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين.

وتداولت مقاطع مصورة للطائرة التي قيل إنها أُسقطت بعد إطلاق النار في سماء مخيم جنين.

وفي وقت سابق، تمكنت الفصائل الفلسطينية من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة شمالي قطاع غزة.

في أجواء مدينة بيت حانون

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن "المقاومين تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي أثناء تحليقها في أجواء مدينة بيت حانون".

وذكرت مصادر محلية أنه "تم إسقاط الطائرة بعد إطلاق النار عليها، ما أدى إلى إصابتها ووقوعها".

اقتحام الاحتلال لمدينتي جنين ونابلس

ومنذ عدة أشهر، تشهد الضفة الغربية توترات متزايدة، ومواجهات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين، خلال اقتحام وتوغل قوات الاحتلال في مدنهم، لا سيما جنين ونابلس.

وقد نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية، بالإضافة إلى مشاركة قوات "لواء الكوماندوز" و"لواء المظليين"، و"قوات المستعربين" و"قوات اليمام"، في عملية الاجتياح.

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