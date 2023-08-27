الأحد 27 أغسطس 2023
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خارج الحدود

إطلاق نار فى تل أبيب، وشرطة الاحتلال تفحص موقع الحادث لمعرفة الأسباب

الشرطة الإسرائيلية،
الشرطة الإسرائيلية، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبري، اليوم، أن شخصا إسرائيليا أصيب بجراح متوسطة جراء إطلاق نار في تل أبيب.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن إطلاق النار وقع في شارع يهودا هاليفي، وإن خدمة الإسعاف الإسرائيلية نقلت المصاب إلى المستشفى.

ولفتت الشرطة الإسرائيلية في بيان إلى أن خلفية حادث إطلاق النار لم تتضح بعد، لكنها رجحت أن يكون الحادث جنائيًا، وقالت: «يتم فحص جميع اتجاهات التحقيق».

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حادث إطلاق نار في تل أبيب

وفي 5 أغسطس الجاري، وقع حادث إطلاق نار في تل أبيب، تسبب في إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين ومقتل منفذ العملية.

وفي التفاصيل أفادت صحيفة معاريف العبرية تفاصيل الحادث أسفر عن إصابة 3 إسرائيليين حالة أحدهم خطيرة، ومقتل منفذ العملية بعد محاصرته، فور قيامه بالعملية مباشرة، وذلك في قلب مدينة تل أبيب في ميدان مونتيفيوري.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص صوب منفذ العملية بعد قيامه بإطلاق النار من خلال مسدس صغير إلى أن أردته قتيلًا.

كما كثفت الشرطة الإسرائيلية من تواجد قواتها في مكان تنفيذ العملية في شارع مونتيفيوري في تل أبيب.

 

مقتل منفذ عملية إطلاق النار بتل أبيب

وبحسب ما أورده مكتب المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، فقد تم تحييد مطلق النار، وتتم معالجته من قبل طاقم "نجمة داود الحمراء" في المكان.

ولفتت الشرطة الإسرائيلية إلى أن منفذ العملية "قادم من قرية رمانة غرب جنين ويدعى كامل أبو بكر 27 عامًا، واستخدم مسدسًا لتنفيذ العملية، وكان يحمل رسالة تفيد بأنه يريد الثأر لهجوم المستوطنين على قرية برقة".
وذكر شهود عيان أن اثنين من مراقبي بلدية تل أبيب كانا على دراجة نارية، وركناها إلى جانب شخص فلسطيني، وسرعان ما أشهر مسدسه وأطلق النار نحوهما، مما أسفر عن إصابة أحدهما بجراح حرجة، فيما أطلق زميله الآخر النار على الفلسطيني.

إصابة عدد من الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين بالأقصى

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