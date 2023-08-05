حادث إطلاق نار وسط تل أبيب ( فيديو)

أفادت تقارير إسرائيلية مساء اليوم السبت بوقوع عملية إطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، اليوم السبت، ووقوع عدد من الإصابات.

حادث إطلاق نار بتل أبيب

مشاهد من مكان عملية إطلاق النار في "تل أبيب"، والتي أصيب بها 3 مستوطنين أحدهم بجراح خطيرة جدًا. pic.twitter.com/wigram6Ikp — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 5, 2023

عاجل| وسائل إعلام عبرية تتحدث عن ارتقاء منفذ عملية إطلاق النار في "تل أبيب" pic.twitter.com/7mF3ETftqR — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 5, 2023

ولفتت التقارير إلى أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على منفذ العلمية، دون ذكر أي تفاصيل إضافية، فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن مصرع منفذ عملية إطلاق النار.



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من ناحيته أعلن الإسعاف الإسرائيلي أن الحادث أسفر عن 3 جرحى إسرائيليين بينهم إصابة خطرة.

