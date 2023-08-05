حادث إطلاق نار وسط تل أبيب ( فيديو)
أفادت تقارير إسرائيلية مساء اليوم السبت بوقوع عملية إطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، اليوم السبت، ووقوع عدد من الإصابات.
حادث إطلاق نار بتل أبيب
ولفتت التقارير إلى أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على منفذ العلمية، دون ذكر أي تفاصيل إضافية، فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن مصرع منفذ عملية إطلاق النار.
من ناحيته أعلن الإسعاف الإسرائيلي أن الحادث أسفر عن 3 جرحى إسرائيليين بينهم إصابة خطرة.
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