إصابة عدد من الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين بالأقصى

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في صلاة الجمعة، اليوم، بـالمسجد الأقصى المبارك؛ ما أدى لإصابة 10 مواطنين فلسطينيين.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية أن 10 مواطنين أصيبوا جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، من بينهم سيدة مسنة.

جنود الاحتلال ألقوا قنبلة صوت

وأوضحت طواقم الهلال الأحمر، أن طواقمها تعاملت مع إصابة كسر في القدم جراء قنبلة صوت ألقاها جنود الاحتلال صوب المصلين الذين توافدوا إلى الأقصى لأداء الصلاة، حيث جرى نقلها إلى المستشفى.

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وأشارت إلى إصابة آخرين جراء الإعتداء عليهم بالضرب المبرح بالهراوات والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، كما اعتقل الاحتلال المقدسي شاكر الزعتري من باب الأسباط.

إجراءات عسكرية مشددة

وأدى عشرات الآلاف من المصلين، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

محاولة منع المصلين من دخول المسجد

وعززت قوات الاحتلال من انتشارها وتعزيز قواتها في محيط المسجد الأقصى وعند باب الأسباط في محاولة لمنع المصلين من دخول المسجد، كما انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

من جانبه، قال الناشط المقدسي فخري أبو دياك، إن قوات الاحتلال حولت مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى ونشرت العديد من الحواجز العسكرية وفرضت قيودا مشددة على المقدسيين والمصلين الوافدين للمسجد الأقصى من مناطق عام 48.

صلاة الجمعة في مسجد الأقصى

وأكد أبو دياك: في تصريح صحفي، تعقيبا على عدوان الاحتلال، أن عشرات الآلاف أدوا صلاة الجمعة في مسجد الاقصى، رغم إجراءات الاحتلال المشددة في محيطه، مؤكدا أن قوات الاحتلال تعمل على تهويد المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الطابع الديني والإسلامي في المسجد، عبر إجراءات التهويد وتقليل عدد المصلين.

وأوضح أن الهدف من الاعتداء على المصلين هو محاولة إخافتهم وتقليل أعداد القادمين للمسجد الأقصى حتى يتسنى للاحتلال والجماعات الصهيونية تنفيذ عمليات التهويد ومخططاته الخبيثة.

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