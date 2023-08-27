الأحد 27 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أسماء جلال تكشف لـ"فيتو" تفاصيل خطتها الفنية المقبلة (فيديو)

أسماء جلال، فيتو
أسماء جلال، فيتو

كشفت الفنانة  أسماء جلال تفاصيل خطتها الفنية المقبلة لتجديد نشاطها الفني، مؤكدة أن لديها مسلسلا و3 أفلام سينمائية.

خطة أسماء جلال الفنية المقبلة 

وقالت أسماء جلال خلال لقائها مع “فيتو”: “أنا أشارك خلال الفترة المقبلة  في مسلسل معاوية مع طارق العريان وفيلم الأستاذ مع محمد إمام وشريف عرفة بالإضافة إلى مشاركتي في فيلم الفستان الأبيض وفيلم آل شلبي”.

كما علقت أسماء جلال على مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية تحت شعار “60 سنة” دراما والتي أقيمت في مدينة العلمين قائلة: “أنا مبسوطة جدا بمهرجان القاهرة للدراما هذا العام ومبسوطة بجائزة استفتاء الجمهور التي أضافت خلال هذا العام للمهرجان وأعجبني كثيرا مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي”. 

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على جانب آخر، كانت  تحدثت الفنانة أسماء جلال  في وقت سابق عن دورها فى فيلم وش فى وش وقالت إنه كان تجربة مختلفة بالذات أن العمل على الرغم من كونه يناقش المشكلات والمصاعب التى يسردها العمل إلا أن إطاره الكوميدي خفف من هول ما يناقشه العمل. 

 

ويدخل فيلم “وش في وش” دور العرض في ظل وجود 8 أفلام أخرى، حيث سيواجه منافسة شرسة جدًا، خاصة أن تلك الأفلام لنجوم كبار وتحقق إيرادات كبيرة، على رأسها أفلام “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و“بيت الروبي” لكريم عبد العزيز، بالإضافة إلى أفلام “البعبع” لأمير كرارة، “ع الزيرو” لمحمد رمضان، “البطة الصفرا” لمحمد عبد الرحمن توتا، “مستر إكس” لأحمد فهمي، “تاج” لتامر حسني، وأخيرًا “مطرح مطروح” لمحمود حميدة.

 

إضافة إلى بداية عرض فيلمين آخرين، حيث يعرض فيلم “5 جولات” لماجد المصري، وفيلم “العميل صفر” لأكرم حسني، بداية من الغد، ليصبح عدد الأفلام المتنافسة 11 فيلمًا.

 

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اسماء جلال الفنانة أسماء جلال مسلسل معاوية أعمال أسماء جلال

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