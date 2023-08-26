السبت 26 أغسطس 2023
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خارج الحدود

أموال ليبيا تضع ساركوزي في مأزق، كواليس صفقة القذافي قبل 16 عاما

ساركوزي والقذافي،
ساركوزي والقذافي، فيتو

أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي، أن الرئيس السابق ميكولا ساركوزي سيخضع للمحاكمة في مطلع عام 2025 في العاصمة باريس، وذلك بتهمة تلقي تمويل ليبي لحملته الانتخابية في عام 2007.

تهمة فساد جديدة لساركوزي 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التهمة ليست هي الأولي التي يواجهها ساركوزي، فتم توجيه له عدة اتهامات متعلقة بالفساد على مدى أربعة أشهر وتشكيل عصابة إجرامية وتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال عامة ليبية

ساركوزي والقذافي، فيتو 

وتتضمن القضية التي يتهم فيها ساركوزي، اشتباه من قبل القضاء الفرنسي، بأنه أقام اتفاق مع نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على دعم مالي سري خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ساركوزي عام 2007.

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ومن المقرر أن يمثل  ساركوزي أمام المحكمة إلى جانب 12 شخصًا آخرين من بينهم ثلاثة وزراء من حكوماته وهما وزيرا الداخلية المقربان من ساركوزي كلود جيان وبريس أورتوفو، فضلًا عن إريك ورث أمين صندوق حملته الانتخابية السابق.

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ولطالما نفى ساركوزي تلقي دعم مالي من ليبيا وطعن بهذه الاتهامات مرات عدة.

وقال المدعي العام الوطني للقضايا المالية في بيان إن الجلسات ستقام مبدئيًا "بين السادس من يناير و2025 والعاشر من أبريل 2025".

ساركوزي والقذافي، فيتو 

ووفقا للنتائج التي أسفرت عنها التحقيقات على مدار 10 سنوات ماضية، أيد القضاة المكلفون بالتحقيق، طلبات النيابة العامة المالية الوطنية التي رأت أن ساركوزي "كان على اطلاع تام" على تصرفات المقربين منه.

قضايا يواجهها رئيس فرنسا السابق 

وبرزت أسماء رجلي أعمال في قضية ساركوزي، وذلك للاشتباه في قيامها بدور الوسيط وهما الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين الهارب إلى لبنان والذي سيغيب تاليًا عن جلسات المحاكمة والفرنسي-الجزائري إسكندر الجوهري.

وكان تقي الدين أكد قبل أن يغير روايته مرات عدة، أنه سلم بين نهاية 2006 ومطلع 2007، خمسة ملايين يورو إلى ساركوزي عندما كان وزيرًا للداخلية وإلى مدير مكتبه كلود غيان.

وفُتح التحقيق القضائي في أبريل 2013 استنادًا إلى اتهامات شخصيات ليبية ظهرت اعتبارًا من 2011 وادعاءات لتقي الدين ووثيقة نشرت في الصحيفة الاستقصائية الإلكترونية "ميديابارت" بين دورتي الانتخابات الرئاسية في 2012 التي خسرها ساركوزي. وقد طعن ساركوزي بصحة هذه الوثيقة.
 

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