زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، ولاية كهرمان مرعش في تركيا.

ووفقا لبيانات رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ «آفاد»، وقع زلزال بقوة 4.2 درجة في منطقة جوكسون في كهرمان مرعش التركية.

زلزال بقوة 3.8 درجة يضرب تركيا

ومنذ قليل، أفادت هيئة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، بأنّ زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة تشاماردي في نيجدة.

وذكرت الهيئة على منصة التواصل الاجتماعي «أكس»، أنّ الهزة الأرضية التي بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر وقعت في الساعة 01:26 في منطقة تشاماردي في نيجدة.

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وأشار الهيئة إلى أن وسط المدينة شعر بالزلزال الذي وقع على عمق 6.99 كيلومتر.

تركيا تستعد لزلزال مدمر يضرب إسطنبول

بدأت ولاية إسطنبول التركية، وإدارة الكوارث أفاد، في اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة زلزال محتمل قد يضرب المدينة؛ وتشمل تعزيز المباني وإنشاء نقاط تجمع وتأسيس شبكة اتصال لاسلكي.

وقالت وسائل إعلام محلية إن السلطات التركية بدأت في الاستعداد لمواجهة زلزال قد يضرب المنطقة، وذلك وفقا لتنبؤات الخبراء.



ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية:



- تعيين 39 واليًا على مناطق إسطنبول الـ39 لضمان عدم وجود فراغ إداري في حال تعرض مسؤولي المناطق الحاليين للإصابة جراء الزلزال.



- استكمال تعزيز مقاومة 2.576 مبنى حكومي ضد الزلزال، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمباني الإدارية.



- وضع خطة عمل لتقليل المخاطر ومتابعة الأنشطة الزلزالية على مدار الساعة من خلال 250 محطة استشعار.



- إنشاء مكاتب تواصل في 963 حي وتعيين موظفين فيها.



- زيادة عدد النقاط المخصصة للتجمعات أوقات الكوارث إلى 5.578 نقطة وتوفير البنية التحتية اللازمة.



- تأسيس شبكة اتصال وتواصل لاسلكي بديلة واختبار فاعليتها يوميًا.



وتمثل هذه الإجراءات جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين استجابة المدينة للزلازل المحتملة، وتوفير وسائل الأمان والدعم للسكان في حالة حدوث كارثة.



وتستمر الاستعدادات على نطاق واسع لضمان أقصى درجات الجاهزية والاستجابة الفعالة في حالة الطوارئ.



وفي وقت سابق، كشف خبير زلازل تركي عن توقعاته بوقوع زلزال مدمر في مدينة إسطنبول، وحذر من تداعياته الخطيرة على السكان حيث قد يواجه 2.5 مليون شخص خطر الموت نتيجة هذا الـ زلزال.