السبت 19 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد زيت جوز الهند للوجه، بديلا لكريمات العين ومزيل للمكياج

فوائد زيت جوز الهند،
فوائد زيت جوز الهند، فيتو

فوائد زيت جوز الهند للوجه، ترجع إلى كونه يتألف من مزيج فريد من الأحماض الدهنية الطبيعية، مما يجعله مفيدًا في علاج مشاكل الجلد، وتشمل هذه الأحماض الدهنية على حمض اللينوليك (الذي يمكن أن يكون مفيدًا للبشرة المعرضة لحب الشباب)، وما يصل إلى 50٪ من حمض اللوريك (وهو مرطب ومضاد للميكروبات).

 

فوائد زيت جوز الهند للوجه

زيت جوز الهند وفوائده

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد زيت جوز الهند للوجه، لا يمكن حصرها، فهي عديدة ومذهلة، وتستعرضها في السطور التالية:

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استخدميه كخطوة أولى لغسل الوجه
نظرًا لأن زيت جوز الهند مضاد للجراثيم ومضاد للفطريات ومرطب بشكل طبيعي، فإن العديد من النساء قد يفضلن  استخدامه كمرطب ليلي للوجه.
 

ولكن جربي طريقة تنظيف وجهك بالزيت:
ببساطة افركي الزيت في حركات دائرية على وجهك ورقبتك، مع التدليك اللطيف،وعند الانتهاء، يمكنك غسل وجهك بالغسول المعتاد.

 

اصنعي منه ماسك لوجهك
ماسك جوز الهند، يعد من أقوى وأفضل الماسكات لعلاج مختلف مشاكل البشرة، 
امزجي القليل من زيت جوز الهند، مع الكركم (المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات)، وعصير الليمون (لتفتيح البشرة مع فيتامين ج)، وعسل مانوكا الخام (الذي يمكن أن يساعد في علاج حب الشباب).
اخلطي المكونات جيدا، وضعيه على وجه نظيف، واتركيه لمدة 15 دقيقة على الأقل، واسترخي.
اشطفيه واستمتعي ببشرة مذهلة.

 

لإزالة مكياج العيون
يعمل زيت جوز الهند حتى على إزالة الماسكارا المقاومة للماء.
ضعي القليل من زيت جوز الهند على كرة قطنية، وامسحيها برفق على عينيك، مع الانتباه إلى منطقة أسفل العينين أيضًا. يقوم الزيت بعمل رائع في إزالة مكياج العيون بكل أنواعه، ويترك المنطقة الحساسة التي تحت العين رطبة أيضًا. بمجرد الانتهاء، اغسلي وجهك كالمعتاد.

 

بديلا لكريم للعينين
زيت جوز الهند يعد بديلا لكريمات العين الباهظة الثمن،  وإذا كنتي تعانين من جفاف تحت العينين - سواء كان ذلك بسبب الطقس أو الجفاف أو مجرد التقدم في السن - فإن استخدام زيت جوز الهند بديلا لكريمات العين، يعد افضل مرطب للعين، ويمكن أن يجدد خلايا بشرتك تمامًا. ضعي ببساطة طبقة خفيفة من زيت جوز الهند (استخدمي إصبعك الدائري لتجنب الشد أو الضغط كثيرًا) لتجفيف تحت العينين لترطيب البشرة وحمايتها. من الأفضل القيام بذلك قبل النوم.

 

 مقشر للشفاه 
تحتوي الكثير من مقشرات الشفاه التي تملأ الأسواق على زيت جوز الهند - ولكن يمكنك بسهولة صنعه بنفسك باستخدام زيت جوز الهند والسكر البني والعسل للحصول على ترطيب فائق. ما عليك سوى التلاعب بقياسات كل مكون حتى تجدي التناسق الذي تريدينه. استخدميه برفق كعلاج مقشر (اغسليه أثناء التنظيف أو استخدمي قطعة قماش مبللة لإزالته) قبل النوم، للاستيقاظ بشفاه أكثر نعومة وامتلاءً في الصباح.

زيت جوز الهند

مرطب للشفاه 
أضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وملعقتين كبيرتين من زبدة الكاكاو وملعقتين كبيرتين من شمع العسل المبشور أو حبيبات شمع العسل في كوب قياس مقاوم للحرارة. صبي 2 بوصة من الماء في وعاء صغير، ثم أضيفي كوب القياس بحيث يتم غمر الجزء السفلي فقط. سخني الماء على نار خفيفة إلى متوسطة حتى تذوب المكونات مع التحريك من حين لآخر. 
يُرفع عن النار ويُسكب المزيج بحذر في عبوات مرطب الشفاه. 
أضيفي قطرتين من زيت القرفة العطري لكل وعاء مع التقليب، ثم غطيه على الفور. ضعيها في الثلاجة، حتى يتماسك، ويكون جاهزا للاستخدام.

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