الأحد 27 أغسطس 2023
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رياضة

مانشستر سيتي يتعادل سلبيا مع شيفيلد في الشوط الأول وهالاند يهدر ضربة جزاء

مانشستر سيتي وشيفيلد،فيتو
مانشستر سيتي وشيفيلد،فيتو

تعادل مانشستر سيتي مع مضيفه شيفيلد يونايتد سلبيا في الشوط الأول، في المباراة التي تقام اليوم الأحد، على ملعب برامول لين، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وسيطر مانشستر سيتي بشكل مطلق على مجريات الشوط الأول، وألغى الحكم هدفا سجله ناثاني آكي للسيتي بداعي التسلل، كما أهدر هالاند ضربة جزاء في الدقيقة 37 بعد سدد الكرة في القائم.

تشكيل مانشستر سيتي أمام شيفيلد يونايتد

إيدرسون، كايل ووكر، روبن دياز، ناثان آكي، جوسكو جفارديول، رودري، ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، جاك جريليش، جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند.

تشكيل شيفيلد يونايتد ضد مانشستر سيتي

فودرينيجهام، بالدوك، أحمدوزيتش، إيجان، روبنسون، أوزبورن، ناروود، سوزا، هامر، تراوري، أوسولا.

مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد، فيتو

حالة جوارديولا بعد العملية الجراحية

كشف خوانما ليلو المدرب المساعد لنادي مانشستر سيتي عن الحالة الصحية لبيب جوارديولا بعد العملية الجراحية التي أجراها الأخير بسبب مشكلة في الظهر، مؤكدا أن الجراحة كانت ناجحة، وأن تعافيه يجب أن يستغرق بعض الوقت.

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وسيتولى خوانما ليلو قيادة مانشستر سيتي في مباراتي شيفيلد يونايتد وفولهام يومي 27 أغسطس و2 سبتمبر بالجولة الثالثة والرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ليلو في تصريحات صحفية: “جراحة بيب جوارديولا كانت ناجحة، وتعافيه يجب أن يستغرق بعض الوقت، أنا سعيد برؤيته يتعافى بالشكل الصحيح”.

وفجر مدرب مانشستر سيتي مفاجأة بأن جوارديولا سياسهم في إدارة مباراتي مانشستر سيتي أمام شيفيلد وفولهام من منزله قائلا: "الاتصال سيكون مستمرا، بيب يراقب شيفيلد الآن، المهم هو صحته، هذا لا يمنعه من أن يكون على طبيعته، إنه يركز بشكل كامل على المباراة، جوارديولا سيكون على اتصال معنا أثناء المباراة عن طريق الهاتف، ورغم أنه ليس معنا لكن ما سيقوله سيحدث".

كما علق خوانما ليلو، مساعد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على أنباء اقتراب كالفن فيليبس لاعب الفريق من الانتقال إلى ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مانشستر سيتي يكشف طريقة إدارة جوارديولا مباريات الفريق من منزله

مدرب مانشستر سيتي يعلق على أنباء اقتراب لاعبه من ليفربول

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