الأحد 27 أغسطس 2023
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رياضة

في غياب جوارديولا، هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي ضد شيفيلد

هالاند،فيتو
هالاند،فيتو

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي عن تشكيل الفريق لمواجهة شيفيلد يونايتد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتشهد المباراة غياب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا بسبب خضوعه لعملية جراحية قبل أيام حيث يقود اللقاء مدربه المساعد خوانما.

تشكيل مانشستر سيتي 

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: يوسكو جفارديول، روبن دياز، ناثان أكي، كايل ووكر.

الوسط: ماتيو كوفاسيتش، رودري، جاك جريليش، جوليان ألفاريز، برناردو سيلفا.

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الهجوم: هالاند

كشف خوانما ليلو المدرب المساعد لنادي مانشستر سيتي عن الحالة الصحية لبيب جوارديولا بعد العملية الجراحية التي أجراها الأخير بسبب مشكلة في الظهر، مؤكدا أن الجراحة كانت ناجحة، وأن تعافيه يجب أن يستغرق بعض الوقت.

وسيتولى خوانما ليلو قيادة مانشستر سيتي في مباراتي شيفيلد يونايتد وفولهام يومي 27 أغسطس و2 سبتمبر بالجولة الثالثة والرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ليلو في مؤتمر صحفي: “جراحة بيب جوارديولا كانت ناجحة، وتعافيه يجب أن يستغرق بعض الوقت، أنا سعيد برؤيته يتعافى بالشكل الصحيح”.

 

وفجر مدرب مانشستر سيتي مفاجأة بأن جوارديولا سياسهم في إدارة مباراتي مانشستر سيتي أمام شيفيلد وفولهام من منزله قائلا: "الاتصال سيكون مستمرا، بيب يراقب شيفيلد الآن، المهم هو صحته، هذا لا يمنعه من أن يكون على طبيعته، إنه يركز بشكل كامل على المباراة، جوارديولا سيكون على اتصال معنا أثناء المباراة عن طريق الهاتف، ورغم أنه ليس معنا لكن ما سيقوله سيحدث".

كما علق خوانما ليلو، مساعد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على أنباء اقتراب كالفن فيليبس لاعب الفريق من الانتقال إلى ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويلتقي مانشستر سيتي مع شيفيلد يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

بيرناردو يجدد تعاقده مع السيتي 

وكشف تقرير صحفي إسباني، عن مفاجأة في العقد الجديد، الذي وقعه، البرتغالي الدولي برناردو سيلفا، مع فريقه مانشستر سيتي.

وأشار مراسل شبكة "ريليفو" إلى أن العقد الجديد الذي وقعه برناردو سيلفا، يتضمن شرطا جزائيا يسمح برحيله مقابل 50 مليون يورو.

وكان النادي الإنجليزي، أعلن تجديد عقد نجمه البرتغالي حتى صيف 2026.

ووفقا لهذا التقرير، فإن هذا البند يتشابه مع الذي استغله باريس سان جيرمان لضم عثمان ديمبلي من برشلونة الإسباني.

وارتبط اسم برناردو سيلفا كثيرا بالرحيل عن مانشستر سيتي طوال الصيف الجاري، حيث كان محط أنظار ناديي برشلونة وبي إس جي.

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