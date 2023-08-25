مدرب مانشستر سيتي يعلق على أنباء اقتراب لاعبه من ليفربول

علق خوانما ليلو، مساعد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على أنباء اقتراب كالفن فيليبس لاعب الفريق من الانتقال إلى ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويلتقي مانشستر سيتي مع شيفيلد يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد خوانما في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بدلًا من المدرب الإسباني الذي أجرى جراحة مؤخرًا، حيث علق على أنباء انتقال كالفن فيليبس إلى ليفربول قائلا: "هذا سؤال يتعلق بجزء آخر من النادي ولا أستطيع الإجابة عليه، لا أستطيع المساعدة".

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وحول موقف برناردو سيلفا من مواجهة شيفيلد يونايتد، قال مدرب مانشستر سيتي: "برناردو هو نوع اللاعب الذي، لكي تنظر إلى أهميته، عليك أن تنظر إلى ماضيه، من الواضح أن أهمية برناردو يمكن رؤيتها في هذا النادي، لقد تدرب بشكل طبيعي، أعتقد أنه في وضع جيد".

وعن الوافد الجديد جيرمي دوكو وجاهزيته للظهور الأول مع مانشستر سيتي، أفاد: "الفريق في مستوى جيد، لقد رأيته (دوكو)، لديه صفات محددة يمكنه بالتأكيد المساعدة في تحسين الفريق".

من ناحية أخرى، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن انضمام الموهبة البلجيكية دوكو قادما من فريق رين الفرنسي في عقد يمتد لخمس أعوام حيث ينتهي عقد اللاعب في يونيو 2028.

وبلغت قيمة الصفقة 65 مليون يورو لصالح الفريق الفرنسي، وحسم الفريق الإنجليزي الصفقة بعد صراع مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء قرار التعاقد مع اللاعب بأوامر من بيب جوارديولا مدير فني الفريق الإنجليزي.

بيرناردو يجدد تعاقده مع السيتي

وكشف تقرير صحفي إسباني، عن مفاجأة في العقد الجديد، الذي وقعه، البرتغالي الدولي برناردو سيلفا، مع فريقه مانشستر سيتي.

وأشار مراسل شبكة "ريليفو" إلى أن العقد الجديد الذي وقعه برناردو سيلفا، يتضمن شرطا جزائيا يسمح برحيله مقابل 50 مليون يورو.

وكان النادي الإنجليزي، أعلن تجديد عقد نجمه البرتغالي حتى صيف 2026.

ووفقا لهذا التقرير، فإن هذا البند يتشابه مع الذي استغله باريس سان جيرمان لضم عثمان ديمبلي من برشلونة الإسباني.

وارتبط اسم برناردو سيلفا كثيرا بالرحيل عن مانشستر سيتي طوال الصيف الجاري، حيث كان محط أنظار ناديي برشلونة وبي إس جي.

تعليق سيلفا على تجديد عقده

وقال برناردو لموقع مانشستر سيتي: "أمضيت ستة أعوام رائعة في مانشستر سيتي، وأنا سعيد بتمديد فترة وجودي هنا، الفوز بالثلاثية الموسم الماضي كان أمرًا مميزًا للغاية ومن المثير أن تكون جزءًا من فريق يوجد فيه مثل هذا الجوع والشغف.

وأضاف: "أحب المدير الفني وزملائي والجماهير، وآمل أن نتمكن من مشاركة المزيد من الذكريات الرائعة في السنوات المقبلة".

أرقام برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي

ويلعب برناردو سيلفا (29 عاما) بصفوف السيتي منذ صيف 2017، حيث انضم من موناكو الفرنسي مقابل 50 مليون يورو.

وجدد سيلفا عقده مع السيتي بعدما شارك في 308 مباريات حتى الآن حيث فاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأسين للاتحاد الإنجليزي، وأربعة كؤوس رابطة، ولقبين للدرع الخيرية، ودوري أبطال أوروبا.

وسجل سيلفا 55 هدفًا، أبرزها تسجيل الهدفين الافتتاحيين في الفوز 4-0 على ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.