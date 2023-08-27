الأحد 27 أغسطس 2023
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حوادث

حبس المتهمين في واقعة السطو على محل ذهب بالإسماعيلية

حبس المتهمين في واقعة
حبس المتهمين في واقعة السطو على محل ذهب بالإسماعيلية، فيتو

أمرت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية،  بحبس طالب وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بمحاولة السطو المسلح على محل مجوهرات في القنطرة غرب الإسماعيلية بغرض سرقته. 

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مواجهة المتهمين بارتكابهما للواقعة

وواجهت جهات التحقيق المتهميّن بتحريات ضباط المباحث الجنائية وأقوال الشهود حول الواقعة، وكذلك السلاح الناري المضبوط بحوزة أحدهما، والذي تم استخدامه في ارتكاب الواقعة.

ضبط المتهميّن
ونجحت مباحث القنطرة غرب في الإسماعيلية، برئاسة المقدم مروان الطحاوي، في القبض على المتهم الثاني، والذي نجح في الهرب بعد ضبط الشرطة للمتهم الأول في مكان الواقعة بالتعاون مع الأهالي. 

 

وحددت مباحث القنطرة غرب هوية المتهم الهارب، ويدعى «ال،أ،س»، 27 عاما، وبدون عمل، مقيم بدائرة المركز، وتمكنت من ضبطه، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة. 

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اختباء خلف ملابس سيدة 

وكان قد تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد أحمد الشناوي مأمور مركز شرطة القنطرة غرب، يفيد إبلاغ الأهالي بوجود محاولة للسطو المسلح على أحد محال بيع الذهب في شارع التحرير بدائرة المركز. 

 

وطبقا لاقوال الشهود العيان والعاملين في المحل، فإن شخصا يرتدي زي سيدة منتقبة دخل للمحل برفقة شخص آخر يرتدي كمامة، وحاولا سرقة المشغولات الذهبية تحت تهديد السلاح الناري، إلا أن استغاثة أحد العاملين بالأهالي تسببت في ضبط المتهم الأول، فيما هرب المتهم الثاني بالسلاح الناري، وبتحديد هوية المتهم تمكنت مأمورية مكبرة لمباحث القنطرة غرب في ضبط المتهم الثاني. 

 

وبمواجهته أرشد عن مكان السلاح الناري المستخدم فى الواقعة وتم ضبطه. 

 

وأشارت تحريات المباحث الجنائية إلى أن المتهم الأول تربطه صلة قرابة بمالكة محل بيع المشغولات الذهبية، وكان يعمل بالمحل لفترة معينة، إلا أنه ترك العمل بسبب محاولته سرقة بعض المشغولات في وقت سابق.  
 

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