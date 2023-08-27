الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تحرير 25 محضر إشغال طريق خلال حملة بحي ثان الإسماعيلية (صور)

تحرير 25 محضر إشغال
تحرير 25 محضر إشغال طريق، فيتو

حررت إدارة الإشغالات بالوحدة المحلية لحيِّ ثان في محافظة الإسماعيلية، 25 محضرا للشغالات خلال حملة مكبرة قامت بها لرفع الإشغالات والتعديات بشارع العشريني بهدف عودة الانضباط للشارع.  

حريق بأحد المصانع بطريق الإسماعيلية الصحراوي

أوقاف الإسماعيلية تشجع الأطفال المشاركين في النشاط الصيفي بزيارة المواقع الأثرية (صور)

نتائج الحملة 

كما أسفرت الحملة عن رفع بائعين متجولين والتحفظ على 25 إستاند حديد وعلمين و3 لوحات إعلانية، علاوة على رفع 90 حالة إشغال بمعرفة أصحابهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين. 

جانب من الحملة، فيتو

استمرار جهود الوحدات المحلية 

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات؛ لضبط الشارع ورفع أي اشغالات أو مخالفات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.

Advertisements

توجيهات عامة 

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة الدورية لكافة الأراضى الخاضعة لأملاك الدولة بنطاق محافظة الإسماعيلية وحمايتها من أيه تعد وتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

جانب من الحملة، فيتو

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أعطى تعليمات مشددة لجهاز المحافظة التنفيذي تنص علي ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الأعمال التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية، ورصد حالات التعد على الشوارع والطرق العامة، والتحرك لإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.  

بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية، والمدارس وكافة الجهات الخاصة بتجمعات للمواطنين للتأكد من تفعيل إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكيد على تنفيذ أعمال التطهير، والتعقيم والرش بالمطهرات لكافة الأماكن بشكل يومي.

ومن جهة أخرى قامت المراكز والمدن برش وتعقيم مباني الوحدات المحلية والجهات الحكومية، وعدد من المدارس، وبالأخص مدارس القرى وتوابعها وعدد من مكاتب البريد، كما يتم تعقيم المساجد.
  
كما شدد اللواء شريف فهمي بشارة على أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والعمل على إيجاد حلولًا جذرية لتلك القضايا فى أسرع وأقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا والمضي قدما في استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل، والإنارة من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حملة مكبرة حي ثان حي ثان بالإسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية الاشغالات التعديات شارع العشريني

مواد متعلقة

إصابة سيدة ونجلتها في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية - بورسعيد

حريق بأحد المصانع بطريق الإسماعيلية الصحراوي

أوقاف الإسماعيلية تشجع الأطفال المشاركين في النشاط الصيفي بزيارة المواقع الأثرية (صور)

سقوط شخصين في بيارة مزرعة بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يكشف حجم ثروته مقارنة بأموال محمد صلاح

تقارير: زوجة ستيف هارفي تخونه مع حارسه الشخصي والطباخ

صفحة ليفربول تثير الجدل بشأن اقتراب محمد صلاح من اتحاد جدة

مقطع فيديو يشعل التكهنات حول وفاة قائد فاجنر

تصوير فيلم "شمس الزناتي.. البداية" في السعودية

مواطن ليبي يرخص دبابة، حقيقة الصورة المتداولة على مواقع التواصل في بلد المختار

الأهلي، كواليس مكالمة مارسيل كولر وفيتوريا

أوسوريو يتمسك باستمرار أحمد زكي مع الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

ذوبان الجليد في إيطاليا يهدد بكارثة بيئية

توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

الفئران تغزو العاصمة الإيطالية وقرار حكومي للتخلص منها

ترامب يحصد 7.5 مليون دولار لحملته من "صورته الجنائية"

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

مياه فوكوشيما.. صراع الإشعاع النووي يشعل الصراع بين الصين واليابان (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: دور علماء الأمة تبليغ الناس صحيح الدين وبيان الحكم الشرعي

تفسير حلم شيب الشعر في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وخيانة الزوج

ما حكم إلقاء السلام عند دخول المسجد وما حكم الرد عليه؟.. لجنة الفتوى تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية